Perla Vatiero e Greta Rossetti non entreranno al GF stasera, entrambe rispondono ai fan sui social Perla Vatiero e Greta Rossetti potrebbero raggiungere Mirko Brunetti nella casa del GF. Dopo i rumors circolati, Fanpage.it ha appreso che per la puntata di questa sera non è in programma alcun ingresso, ma non è esclusa una loro futura partecipazione.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Greta Rossetti e Perla Vatiero entreranno nella casa del Grande Fratello? Le due giovani che appartengono al passato e presente di Mirko Brunetti, attuale concorrente del reality di Signorini, potrebbero varcare la porta rossa e dare vita ad un triangolo senza precedenti. Dopo i rumors circolati negli ultimi giorni, entrambe sui social non hanno né confermato né smentito tale ipotesi. "Io sono a casa mia" ha specificato Greta Rossetti, "Io non so nulla" sono state invece le parole di Perla Vatiero. Fanpage.it ha appreso che per la puntata di questa sera, lunedì 30 ottobre, non è in programma alcun ingresso, ma non è esclusa una loro futura partecipazione.

Le parole di Greta Rossetti e Perla Vatiero

Greta Rossetti e Perla Vatiero attraverso i social hanno commentato la loro presunta partecipazione al Grande Fratello. Alla domanda dei fan, l'attuale fidanzata (nonostante la crisi) di Mirko Brunetti ha commentato: "Mi fate solo questa domanda, io sono qui a casa mia, è l'unica cosa che vi dico". Perla Vatiero invece durante una diretta su X ha rivelato di non sapere nulla riguardo la notizia: "Se entro al GF? Me lo chiedete tutti, io non so nulla. È una cosa che gira ma non so nulla. Lo sanno gli altri ma non io". Un loro ingresso, nonostante siano rimaste del tutto vaghe nelle loro confessioni, non sarebbe del tutto escluso.

La conferma ai rumors

Nonostante le due ragazze restino vaghe sulla loro presunta partecipazione al reality di Alfonso Signorini, un fondo di verità dietro i rumors che circolano ci sarebbe. Fanpage.it ha appreso che non è in programma alcun ingresso nella puntata in diretta su Canale 5 in prima serata, stasera, ma non è esclusa una loro futura partecipazione. Greta Rossetti solo due giorni fa ha dichiarato in un commento che, secondo il suo parere, Mirko Brunetti ama ancora la sua ex, nonostante si dica innamorato di lei. La verità potrebbe venire a galla solo con la convivenza nella casa più spiata d'Italia.