Perla e Mirko, la settima coppia di Temptation Island: “Lui non mi rende felice, è apatico” Perla e Mirko sono la settima coppia nel cast di Temptation Island 2023, in partenza lunedì 26 giugno. Fidanzati da 5 anni, è stata lei a scrivere al programma perché, ad oggi, “lui è diventata una persona apatica, che non dà stimoli alla relazione”.

Svelata anche la settima coppia di questa edizione di Temptation Island, in partenza lunedì 26 giugno su Canale 5. Si tratta di Mirko e Perla, che partecipano al programma per mettere alla prova il loro amore e capire se continuare a stare insieme oppure prendere direzioni diverse. Nel loro video di presentazione, Perla racconta che da due anni il fidanzato non la rende più felice ed è diventato una persona apatica, per questo lei ha deciso di contattare il programma.

La storia di Perla e Mirko, settima coppia di Temptation Island

Come raccontato nel video di presentazione, Perla ha 25 anni ed è fidanzata con Mirko da cinque. Per lui ha cambiato città e si è trasferita da Salerno, dove è nata, a Rieti. É stata lei a contattare il programma perché ad oggi il fidanzato non la rende felice, nonostante i suoi numerosi sacrifici. Dal suo punto di vista, è diventato una persona che non stimola in alcun modo la relazione. Queste le parole di Perla: "Per amore di Mirko mi sono trasferita e nonostante i miei sacrifici, aver lasciato famiglia, lavoro, amiche, ad oggi lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione". Mirko racconta invece di star facendo il possibile per la ragazza, per farla sentire a suo agio, ma si sente come se nulla andasse bene: "Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta".

Chi sono le altre coppie di Temptation Island 2023

Il cast di questa edizione del programma sembra essere al completo, con sette coppie di fidanzati pronte a mettere alla prova il loro amore. La prima è formata da Manu e Isabella, che hanno una diverse visione sul loro futuro e, per il momento, non riescono a trovare un punto d'incontro. Poi ci sono Vittoria e Daniele, che partecipano al programma perché lei vorrebbe avere un figlio, mentre per Daniele non ci sono i presupposti per via delle troppe litigate.

Alessia e Davide, invece, cercano di superare un tradimento di lei, che tempo prima aveva avuto una relazione di circa due anni con una persona molto più grande. La gelosia è invece il problema della coppia formata da Gabriela e Giuseppe: fidanzati da 7 anni, lui si è iscritto ad un sito di incontri e lei lo ha scoperto. “Si faceva chiamare ‘American boy'", ha raccontato nel video di presentazione la ragazza. Infine Alessia e Federico, dove è stata lei a scrivere al programma perché "stanca" del fidanzato e in cerca di maggiori certezze e stabilità da parte di lui.