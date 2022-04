“Maria De Filippi lancia Uomini e Donne VIP con Silvia Toffanin alla conduzione” Al posto di Temptation Island la prossima estate potrebbe andare in onda Uomini e Donne VIP, il nuovo format di Maria De Filippi con Silvia Toffanin alla conduzione: l’indiscrezione di Nuovo Tv.

A cura di Gaia Martino

Il dating show più amato dai telespettatori italiani potrebbe andare in onda anche in estate con un nuovo format. Il settimanale Nuovo Tv racconta di un progetto in cantiere per Maria De Filippi che starebbe lavorando a Uomini e Donne VIP con Silvia Toffanin alla conduzione. Si tratterebbe di una versione estiva del classico programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio su Canale 5: il nuovo format, stando a quanto si legge, potrebbe sostituire Temptation Island che per questa estate salterà la messa in onda.

Uomini e Donne VIP sostituirà Temptation Island

Il reality nel quale fidanzati e fidanzate mettevano il loro amore a dura prova nel villaggio delle tentazioni, Temptation Island, non andrà in onda la prossima estate e per questo motivo l'ipotesi di Uomini e Donne VIP risulta essere sempre più concreta. Fa sapere Nuovo Tv che in estate potrebbe andare ancora in onda il dating show di Maria De Filippi ma con un nuovo format: al posto di persone sconosciute al mondo dello spettacolo, sulle famose sedie rosse siederanno personaggi Vip. Le puntate previste sarebbero otto e le registrazioni potrebbero svolgersi in primavera. Inoltre Maria De Filippi avrebbe già scelto chi vorrebbe alla conduzione del suo nuovo programma, Silvia Toffanin. La signora Berlusconi, padrona di casa di Verissimo, potrebbe approdare al timone di uno show totalmente nuovo per lei e accontentare finalmente la moglie di Maurizio Costanzo che in passato, si legge, già le avrebbe proposto di presentare Temptation Island VIP e Amici Celebrities.

I probabili tronisti di Uomini e Donne VIP

Tra le indiscrezioni riguardo il prossimo format di Uomini e Donne ci sono anche quelle riguardanti il cast che sarà composto da personaggi famosi. Sulla sedia rossa siederà un tronista o una tronista Vip, single, in cerca d'amore. Tra i papabili nomi, si legge sul settimanale, ci sarebbero quelli di Valeria Marini, Antonio Zequila, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, e Pamela Prati. Sarebbero solo rumors essendo quest'ultima in causa con Mediaset, come rivelò lei stessa in un'intervista a Belve, per la vicenda Mark Caltagirone.