Maria De Filippi mette in difficoltà Gianluca a Uomini e Donne: “Usciresti con me?” Le esigenze sessuali di Gianluca a Uomini e Donne accendono lo studio. Poi quando il Cavaliere allontana Sara per motivi legati all’età, interviene Maria De Filippi: “Usciresti con me?Ho la stessa età di Sara. Sono i soldi che cambiano?”.

A cura di Gaia Martino

Il Cavaliere Gianluca è stato protagonista al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Il napoletano è stato preso di mira dopo alcune confessioni fatte durante un'uscita con Sara: la loro cena, stando a quanto raccontato da Maria De Filippi e confermato successivamente dai diretti interessati, si è basata su discorsi riguardo i rapporti intimi. Gianluca è un uomo molto "esigente" ma il suo atteggiamento ha fatto infuriare le Dame che hanno deciso di interrompere la conoscenza, lasciandolo solo.

La confessione di Gianluca

Gianluca con Sara, Stefania e Alberta al centro dello studio, ha confermato di avere la necessità di avere almeno tre rapporti sessuali al giorno. "Gianluca è molto esigente, ha una necessità numericamente superiore alla media degli altri Cavalieri" sono state le parole di Maria De Filippi, confermate dal diretto interessato. La conduttrice non ha gradito però l'atteggiamento del Cavaliere, il quale durante la cena con una donna ha preferito affrontare questi tipi di discorsi. Ma Sara si è lamentata anche del fatto che il napoletano cerchi una donna più giovane: "Mica son scema? Sono disponibile, amorevole ma se dall'altra parte c'è la stessa cosa. Se tu mi dici che vuoi conoscere una donna che ha vent'anni in meno…". A quel punto Maria De Filippi ha continuato:

Non è che l'età fa cadere il piacere, si dimostra dal fatto che tutta la sera avete parlato di rapporti intimi che fanno stare bene lui. Sono colpita da te. Esci a cena con una donna e parli di queste cose? Corrisponde a una tua necessità? Posto che qua nessuna signora è stata disponibile a questi incontri, le Dame sostengono lui abbia frequentazioni al di fuori del programma.

Gianluca ha negato ma è stato interrotto dall'intervento di Biagio che avrebbe parenti che abitano vicino al Cavaliere.

Le accuse di Biagio

"Tutte le signore del quartiere dove abitano lo conoscono per questo vizio" ha sostenuto Biagio dal parterre maschile. Il napoletano ha accusato Gianluca di cercare donne giovani e ragazze e di avere una brutta reputazione nel suo quartiere: "Fai casini con tutte le donne, non hai una buona reputazione. A chi porti in casa? Tu non vivi da solo. Abita in una zona in cui ci sono i miei zii, mi hanno riferito tante cose. Mi hanno detto che non rispetti le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze". A queste parole, Gianluca ha replicato chiedendo a Sara se avesse visto qualcuno in casa sua, quando l'ha ospitata, così da smentire la voce che viva con qualcuna. Allora Maria De Filippi ha scherzato: "Quanti spazzolini c'erano?".

Maria De Filippi a Gianluca: "Usciresti con me?"

Maria De Filippi pare non abbia proprio digerito il comportamento di Gianluca che sostiene che Sara sia troppo grande per lui. Ha così deciso di metterlo in difficoltà chiedendogli se desiderasse uscire con lei. "Tu vuoi uscire con me?" gli ha chiesto, ricevendo un "Sì" immediato come risposta. "Sono i soldi che cambiano? Abbiamo la stessa età io e Sara. Sara fai più ginnastica" lo ha zittito.