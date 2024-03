Mara Venier e Simona Ventura sulle liti del passato: “Due testone. Non ci siamo parlate per 8 anni” Simona Ventura e Mara Venier a Domenica In hanno ricordato le loro liti del passato: “Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, due testone. Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere”. Le due sono legate da trascorsi sia professionali che privati essendo stata la Ventura, in passato, con Gerò Carraro, figlio del marito della Venier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Simona Ventura circa sei mesi dopo dall'abbraccio in tv con Mara Venier che sancì la pace tra loro, è tornata nello studio di Domenica In. Le due celebri conduttrici televisive sono unite da trascorsi privati e professionali che per molti anni le hanno tenute distanti. Oggi, domenica 17 marzo 2024, nel varietà di Rai Uno hanno scherzato sul passato: "Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, ma non ricordiamo più perché ci allontanammo". A separarle fu "una terza persona che raccontò una bugia".

Le parole di Simona Ventura e Mara Venier sul rapporto ritrovato

"Ci conosciamo da un po'. Siamo state molto amiche, per un periodo ci siamo allontanate": così Mara Venier ha presentato la sua ospite, Mara Venier, nel suo Domenica In. "Con tutto quello che abbiamo avuto…Ora che ci siamo riavvicinate, ma perché avevamo litigato? Non ce lo ricordiamo più" ha continuato la conduttrice di CitofonareRai2. "Neanche io. Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere" ha aggiunto la Venier. "Quando due persone non comunicano, questo succede. La poca comunicazione da adito a tutti di inserirsi, a dire grandi cretinate", la replica di Simona Ventura. "E noi che siamo due testone, crediamo a tutto" ha concluso Mara prima di mostrare un filmato dedicato proprio alla loro amicizia.

Mara Venier e Simona Ventura (foto da diretta Rai1 RaiPlay)

Perché Mara Venier e Simona Ventura litigarono

Mara Venier e Simona Ventura sono legate da trascorsi sia professionali che privati. Non sono mai stati chiariti, neanche al tempo, i motivi precisi del loro distacco ma qualcosa sarebbe avvenuto in famiglia Carraro nella quale entrambe condividevano la vita privata: la Ventura ha avuto una storia durata circa 8 anni con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier. Nel 2015 a Le Invasioni Barbariche la conduttrice di Citofonare Rai2 parlò di una "blatta" che si era "nutrita dello sporco degli altri per visibilità". In quelle parole si sentì chiamata in causa la sua collega la quale replicò a tono. Dopo la rottura da Carraro nel 2018, fu la Ventura a chiarire cosa si nascondeva dietro il distacco dalla Venier: "Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate".