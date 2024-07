video suggerito

Ludovica Ronzitti dopo Temptation Island: “Ho sentito Andrea Sabatini, la sua vicinanza è importante” Ludovica Ronzitti a WittyTv ha raccontato la sua vita dopo la rottura da Christian Lanfranchi, decisa al falò di confronto nell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda. Ha svelato di aver sentito il single Andrea: “La sua vicinanza è stata importante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ludovica Ronzitti di Temptation Island ai microfoni di Witty, lo scorso 6 luglio, ha parlato della sua vita oggi dopo la rottura da Christian Lanfranchi. I due hanno abbandonato il programma separati: lui non le ha perdonato la vicinanza con il single Andrea, con il quale avrebbe fatto anche una doccia. Dispiaciuta per come è finita la sua relazione, Ludovica Ronzitti ha raccontato di aver sentito il suo ormai ex fidanzato dopo la fine del percorso nel programma, ma la vicinanza con il tentatore "è stata importante".

Le parole di Ludovica Ronzitti sul single Andrea

"La vicinanza con Andrea è stata importante. In quei momenti mi dava cose che Christian non riusciva a darmi", Ludovica Ronzitti a Witty Tv ha raccontato di aver sentito il tentatore una volta uscita dal programma: "Non sono entrata nel programma con l’intento di fidanzarmi con un altro e lo dimostra il fatto che non ho rapporti con Andrea. Ci siamo sentiti un paio di volte perché lui si è interessato e ha voluto sapere come stessi. Ha dato valore ai miei momenti nel programma". La Ronzitti ha spiegato di aver trovato una forza interiore grazie al programma, un coraggio mai avuto prima d'ora. "Mi auguro di mantenere questa forza, di riuscire a prendere decisioni con più coraggio come ho fatto in questo caso e di essere felice come lo sono adesso", le parole.

Le parole di Christian Lanfranchi dopo la rottura

"Mi aspettavo delle scuse, qualcosa che mi facesse capire che almeno provasse affetto per me, ma anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole", Christian Lanfranchi a wittyTv ha confessato di non essere contento del comportamento di Ludovica che non avrebbe ammesso di aver sbagliato. "Speravo che dopo questo programma avremmo capito entrambi qualcosa di più, che lei capisse di essere innamorata di me. Così non è stato e ovviamente mi spiace perché avevo investito molto in questa relazione. Negli ultimi due anni questo legame mi ha portato a dei momento di instabilità quindi spero in futuro di essere sereno e, con calma, spero di trovare una persona che mi ami come lo faccio io" ha concluso.