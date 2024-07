video suggerito

Chi è Andrea Sabatini, il tentatore che ha fatto la doccia con Ludovica a Temptation Island 2024 Andrea Sabatini è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2024 che si è avvicinato alla fidanzata Ludovica che, a causa di questo flirt, ha dovuto affrontare il falò di confronto con il fidanzato Christian, terminato con la fine della loro storia.

Andrea Sabatini è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2024 che si è avvicinato alla fidanzata Ludovica che, a causa di questo flirt, ha dovuto affrontare il falò di confronto con il fidanzato Christian, terminato con la fine della loro storia. Andrea è di Pescara e ha 32 anni. Da 11 anni vive a Madrid, dove svolge il ruolo di imprenditore-ristoratore.

Chi è Andrea Sabatini, imprenditore e tentatore a Temptation Island

Andrea Sabatini è un imprenditore e tentatore di Temptation Island e come lavoro ha un cocktail bar e, di recente, un disco club. Ha un figlio di 7 anni. Parla fluentemente due lingue, oltre l'italiano, lo spagnolo e il francese. Pratica calcio ed è un appassionato di palestra. Ha deciso di trasferirsi a Madrid nel 2013, dopo una vacanza nella capitale spagnola: "Ho iniziato prima con qualche lavoretto", ha dichiarato a IlPescara.it, "per imparare bene la lingua". Dopo aver aperto il cocktail bar, il Deja Vù, più di recente ha aperto un disco club, il Montecarlo. Su Instagram ha un account @andrea_saba_pe seguito da circa 8800 follower.

Andrea Sabatini a Temptation Island: la vicinanza a Ludovica e la doccia dopo la spa

Andrea è stato la causa della separazione tra Christian e Ludovica. La fidanzata e il tentatore hanno fatto un spa con massaggi, sono stati intimi e hanno persino condiviso la doccia. Il fidanzato Christian è esploso nel guardare quello che c'è stato con Ludovica. Lei e Andrea sempre più vicini, lui si è steso sul suo letto con lei è in accappatoio. In una serata in piscina, i due sono stati buttati in acqua, dove hanno continuato ad abbracciarsi, schizzarsi e giocare, poi il tentatore ha preso per mano la 29enne e l'ha porta in stanza a fare una doccia. Questo ha decretato la parola fine alla storia d'amore tra i due. Domani sarà disponibile la storia di Christian e Ludovica, un mese dopo Temptation Island.