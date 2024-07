video suggerito

Ludovica e Christian di Temptation Island 2024 un mese dopo, la verità sabato 6 luglio su Witty Tv Diversamente da quanto accade in genere con Temptation Island – con la clip che racconta quanto accaduto alle coppie “un mese dopo” il falò di confronto trasmessa nell’ultima puntata – il futuro dell’ex coppia formata da Ludovica e Christian sarà chiarito tra poche ore. Un video, trasmesso sabato 6 luglio su Witty Tv, rivelerà che cosa è accaduto ai due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefania Rocco

Cambia la formula di Temptation Island, almeno per quanto riguarda la clip che racconta quanto accaduto “un mese dopo” l’ultimo falò di confronto alle coppie protagoniste del programma. Se fino allo scorso anno, per scoprire eventuali ritorni di fiamma o riavvicinamenti, il pubblico ha dovuto attendere la messa in onda dell’ultima puntata, a partire da questa edizione tutto cambia. Il filmato che racconterà com’è evoluto il rapporto tra Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi una volta abbandonato il villaggio in Sardegna che li ospitava dopo il falò di confronto anticipato chiesto dal giovane sarà trasmesso sul sito Witty Tv sabato 6 luglio. Nessuna attesa dunque: la coppia chiarirà immediatamente se dopo la rottura di fronte a Filippo Bisciglia c’è stato o meno un ritorno di fiamma.

Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi si sono lasciati a Temptation Island

La storia tra Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi si è interrotta nel corso della seconda puntata di Temptation Island. Dopo avere visto la fidanzata fare una doccia con il single Andrea nel bagno – luogo che non è ripreso dalle telecamere – Christian ha deciso di convocare immediatamente un falò di confronto e lasciare la compagna. “Non è successo niente”, ha spiegato lei ma il filmato andato in onda ha mostrato Christian raccontare di averla insaponata: un momento di particolare intimità che ha spinto Lanfranchi a tornare a casa da single.

Perché Ludovica e Christian partecipavano a Temptation Island

Ludovica e Christian hanno partecipato a Temptation Island per provare a recuperare il loro rapporto ormai in crisi. Era stato il fidanzato a spingere affinché il loro legame fosse messo alla prova: dopo essere stato lasciato e tradito dalla compagna per due volte, Christian desiderava capire se poteva o meno fidarsi della compagna. Sono bastati due giorni di registrazioni affinché l’uomo trovasse le risposte che cercava.