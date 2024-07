video suggerito

Ludovica su Christian un mese dopo Temtpation Island: “Lui spera in un ritorno di fiamma” Ludovica Ronztti, protagonista di Temptation Island 2024 insieme all’ex fidanzato Christian Lanfranchi si raccontano un mese dopo la partizione al reality. Secondo la donna, l’ex compagno spera ancora in un ritorno di fiamma: “Non accetta questo distacco esattamente come accaduto in passato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

410 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le telecamere di Witty Tv hanno raccolto le prime impressioni di Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi un mese dopo la partecipazione a Temptation Island 2024. I due hanno abbandonato il programma separati: dopo la doccia di Ludovica con il single Andrea, infatti, Christian aveva richiesto un falò di confronto anticipato e deciso di abbandonare il programma senza la compagna. Ludovica si era detta d’accordo e, a distanza di un mese, ha confermato che la separazione era la scelta più giusta. Ha aggiunto, però, di essere convinta che il suo ex abbia cambiato idea fino ad augurarsi un ritorno di fiamma.

Ludovica Ronzini dopo Temptation Island: “Christian merita di essere amato, io non posso farlo”

“Sono serena con me stessa. Ho vissuto questa esperienza a pieno”, ha raccontato Ludovica di fronte alle telecamere, “Penso di essere stata tanto coraggiosa e sincera sia con me stessa che nei confronti del rapporto che avevo con Christian. Credo di avere fatto la cosa giusta per la mia vita e per il bene di Christian. Ho dovuto cambiare casa e sono tornata a casa dei miei genitori. Adesso ho preso una casa da sola e sono andata a recuperare le mie cose da casa di Christian. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo ma tutto questo mi dà più forza per tutto quello che verrà”. Pensando all’ex compagno, invece, non può fare a meno di avvertire una punta di tristezza per come sono andate le cose:

Immagino come si sia sentito guardando alcune immagini o capendo che io non provo quello che lui prova per me. Merita di essere amato ma quel sentimento non posso essere io a darglielo. Sono stata innamorata in passato e so che cosa significa. Speravo e credevo che Christian mi conoscesse abbastanza da capire. Sa come sono, che sono socievole e mi diverto. Voglio vivere ma sono convinta di non avergli mancato di rispetto. Mi spiace che, arrivata al falò, io non abbia avuto modo di parlare e di avere con lui un confronto, esattamente come accadeva lontano dalle telecamere. Quando siamo tornati a casa, ci siamo sentiti al telefono. Gli ho detto che immaginavo cosa avesse visto e come si fosse sentito ma gli ho anche spiegato che quella sono io. Spiegandogli queste cose al telefono, lui ha capito. Se mi avesse dato modo di farlo durante il falò, probabilmente avrebbe capito anche lì. Da parte sua vedo che spera in un ritorno perché mi dice che non sa cosa può succedere tra me e lui, che tutta questa situazione per lui è strana, che non avrebbe mai voluto andasse così. Non accetta questo distacco, come non lo aveva accettato in passato. Temptation Island ha risolto i dubbi che ho sempre avuto. Ho preso più coraggio e consapevolezza di me. La vicinanza con Andrea è stata importante. In quei momenti mi dava cose che Christian non riusciva a darmi. Non sono entrata nel programma con l’intento di fidanzarmi con un altro e lo dimostra il fatto che non ho rapporti con Andrea. Ci siamo sentiti un paio di volte perché lui si è interessato e ha voluto sapere come stessi. Mi auguro di mantenere questa forza, di riuscire a prendere decisioni con più coraggio come ho fatto in questo caso e di essere felice come lo sono adesso.

La versione di Christian Lanfranchi: “Amavo Ludovica, non ha capito di avere sbagliato”

La versione di Christian, tuttavia, si distanza da quella resa dalla sua ex compagna. Non solo, l’uomo non parla mai del desiderio di tornare sui suoi passi, ma conferma quanto aveva sostenuto al falò: resta infatti convinto che la ex fidanzata abbia commesso una serie di errori. Ciononostante, non nasconde quanto la rottura lo abbia provato:

Leggi anche La doccia di Ludovica e di Andrea: cosa hanno fatto insieme la fidanzata e il tentatore

Ci è voluto un po’ di tempo per superare la delusione. Il dispiacere rimane perché speravo di uscire dal programma più forti di prima. Ho creduto molto in questa relazione. Se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica. Ci sono tante persone che si innamorano 100 volte nella loro vita. A me è capitato poche volte e, quando è accaduto, ho sempre rispettato questo sentimento. Quando è tornata a casa a prendere le sue cose, mi sono sentito strano. È una persona con la quale ho condiviso tanto e per cui provavo un sentimento forte. Certo, la delusione e la rabbia non erano passate ma è una persona a cui ho voluto bene e ho voluto ascoltare cosa avesse da dirmi. Mi aspettavo delle scuse, qualcosa che mi facesse capire che almeno provasse affetto per me, ma anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole. Sembrava quasi volesse giustificare il suo comportamento, farlo passare come qualcosa di leggero e innocuo. Non ha capito quello che volevo farle capire durante il falò. Se sei fidanzata, non puoi entrare in un bagno insieme a un altro. Non posso sapere cosa sia accaduto davvero tra loro ma, indipendentemente da questo, è il principio del discorso che è sbagliato. Speravo che dopo questo programma avremmo capito entrambi qualcosa di più, che lui capisse di essere innamorata di me. Così non è stato e ovviamente mi spiace perché avevo investito molto in questa relazione. Negli ultimi due anni questo legame mi ha portato a dei momento di instabilità quindi spero in futuro di essere sereno e, con calma, spero di trovare una persona che mi ami come lo faccio io.