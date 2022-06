Lory Del Santo spiega i commenti su Instagram: “Colpa di un’amica, ma i messaggi erano veri” Lory Del Santo spiega la questione dei commenti comparsi sotto un post pubblicato sul suo profilo Instagram e poi rimosso: “Colpa di una mia amica, ha sbagliato a fare copia e incolla”.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe partito da un’amica di Lory Del Santo l’errore che ha generato un corto circuito sui social solo qualche giorno fa. La vicenda è nota: eliminata all’Isola dei famosi, la naufraga è finita nell’occhio del ciclone dopo che sul suo profilo ufficiale sono comparsi decine di commenti con i quali Lory sembrava elogiarsi da sola. Una vicenda che ha lanciato una vera e propria moda social: decine sono gli account di personaggi famosi o trasmissioni che hanno preso in giro bonariamente la Del Santo, cavalcando il trend. Ma le cose, stando a quanto ha raccontato dalla diretta interessata, non sarebbero andate nel modo in cui si era inizialmente immaginato.

Lory Del Santo spiega i commenti sul suo profilo Instagram

Intervenuta nello studio dell’Isola, Lory ha prima lasciato Marco Cucolo per poi spiegare l’episodio: “Questa mia amica ha sbagliato a fare un copia e incolla ma i messaggi erano veri. Erano messaggi dei fan. Quelli che ha ritenuto opportuni, li ha copiati e incollati sul mio profilo creando un caso. Il telefono me lo hanno ridato venerdì sera. Mi è stato riportato che uno di questi messaggi non era corretto e volevo dissociarmi”.

Lory Del Santo: “C’era un messaggio offensivo, mi dissocio”

Luxuria ne ha approfittato per chiedere spiegazioni a Lory a proposito del commento offensivo che attaccava l’opinionista, il collega Nicola Savino e la conduttrice Ilary Blasi, anche questo pubblicato sul profilo di Lory: “C’è stato un messaggio in particolare che, appena l’ho letto, ho capito subito che non lo avevi scritto tu. Ma ti do un consiglio: trovati altre amiche che facciano questo lavoro. Copiare e incollare un messaggio equivale a condividerlo”. “L’ho detto, mi dissocio”, ha spiegato Del Santo. Poi, assolvendo l’amica in questione, ha concluso: “Era in buona fede. Pensava che copiandoli, avrebbe copiato anche il nome del mittente”.