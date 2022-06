Lory Del Santo, ancora gaffe sul suo Instagram: lo staff pubblica insulti a Blasi, Savino e Luxuria Continuano le stranezze sul profilo Instagram di Lory Del Santo. Nelle ultime ore, lo staff ha inspiegabilmente ritenuto opportuno pubblicare – senza prenderne le distanze – il commento di un utente carico di insulti nei confronti della produzione dell’Isola dei famosi, di Ilary Blasi, di Nicola Savino e di Vladimir Luxuria.

A cura di Daniela Seclì

Lory Del Santo non è ancora rientrata dall'Honduras, dopo essere stata eliminata all'Isola dei famosi 2022, ma in Italia è già finita al centro delle polemiche a causa di uno staff maldestro. Nella giornata di mercoledì 8 giugno, in molti hanno notato strani movimenti sul suo profilo Instagram. In serata è arrivata una spiegazione, ma è scattata l'ennesima gaffe.

I commenti in cui elogiava se stessa

Lory Del Santo ha scalato la lista dei trend su Twitter e si è ritrovata al centro di frecciatine ironiche, dopo aver pubblicato su Instagram – con il suo account ufficiale, dunque con il suo nome e cognome – una serie di commenti che contenevano complimenti a se stessa. Gli utenti e le testate che hanno parlato della stranezza hanno pensato che l'ex naufraga dell'Isola dei famosi intendesse pubblicare dei commenti a suo favore con dei profili fake, ma avesse dimenticato di accedere con account diversi. In serata, il suo staff è intervenuto e ha fatto sapere:

"Si vuole precisare che i commenti effettuati dall'account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct".

Dunque, si trattava della trascrizione di messaggi di sostegno ricevuti in privato dalla naufraga. Poi è arrivata un'altra gaffe.

Il commento con gli insulti a Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria

A tarda sera, sul profilo Instagram di Lory Del Santo è comparsa un'ulteriore precisazione: "Con staff si intende persone vicine a Lory, in questo caso un'amica, che si è limitata a fare dei copia incolla di alcuni dei tanti messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct, dando per scontato che si sarebbe capito che erano dei repost. Di seguito pubblichiamo ancora alcuni dei tanti direct arrivati e pubblicati in precedenza senza aver citato il profilo".

Al post Instagram, inspiegabilmente, lo "staff" ha deciso di allegare proprio il commento che più aveva fatto infuriare gli utenti. Un concentrato di insulti alla produzione dell'Isola dei famosi, a Ilary Blasi e Nicola Savino, dove non mancava la bassezza del misgendering (riferirsi a una persona con un genere diverso rispetto a quello a cui sente di appartenere) a Vladimir Luxuria. L'opinionista viene definita "il signor Vladimiro Guadagno". Ecco lo stralcio che ha scatenato la reazione degli utenti:

"La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un opinionista non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente al cospetto di una grande professionista come te".

Incomprensibile il motivo per cui lo staff abbia avvertito il bisogno di ripubblicare un commento tanto vergognoso, senza prendere le distanze. Non sorprende la reazione degli utenti. Tra i commenti si legge: "Vergogna", "Potevate evitare almeno di pubblicare i tweet transfobici in cui Vladimir Luxuria viene chiamata al maschile", "E il senso di pubblicare l’offesa grave a Vladimir? Attendiamo una spiegazione anche per quella". Spiegazione che potrebbe arrivare in studio all'Isola dei famosi, una volta che la naufraga tornerà in Italia.