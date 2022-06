“Lory Del Santo si elogia da sola nel suo post Instagram dopo l’Isola”, cosa è successo realmente Lory Del Santo è stato uno dei personaggi più chiacchierati del giorno dopo aver commentato i suoi stessi post su Instagram elogiando la sua persona e il suo percorso fatto all’Isola dei Famosi: lo staff, dopo ore di silenzio, spiega cosa è successo realmente.

A cura di Gaia Martino

Il post pubblicato stamattina da Lory Del Santo dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi è stato oggetto di discussione tutto il giorno. In particolare a far chiacchierare i commenti al post pubblicati da lei stessa nei quali elogiava la sua persona e il percorso fatto nel reality di Canale 5. Commenti che non sono passati inosservati ed hanno scatenato gli utenti social che, perplessi, ci hanno scherzato su. Anche molti VIP hanno avuto una reazione: "E io che non ho nessun profilo fake….. non ho proprio capito niente della vita" ha scritto Guendalina Canessa, "Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo . E da oggi voglio seguire le sue ombre" ha scherzato la pagina ufficiale di Prime Video Italia, "Che meraviglia" Valeria Graci. Ma la verità è un'altra. Solo pochi minuti fa lo staff dell'ormai ex naufraga ha rotto il silenzio per fare chiarezza su cosa realmente è accaduto tra i commenti di quel post, ormai rimosso.

Chi c'era dietro i commenti Instagram di Lory Del Santo

A gestire l'account Instagram di Lory Del Santo, che attualmente è ancora in Honduras, è il suo staff. Pochi minuti fa quest'ultimo ha fatto chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore tra i commenti al post aggiunto stamattina, poi rimosso, spiegando di aver inserito i messaggi privati che il volto televisivo ha ricevuto dopo l'eliminazione dall'Isola.

In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuali dall'account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct.

Per motivi di privacy dunque hanno rimosso i nomi degli account, ma per documentare con prove la tesi, lo staff di Lory Del Santo ha deciso di pubblicare alcuni screen delle conversazioni contenenti i messaggi privati ricevuti dai fan.