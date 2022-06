Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo eliminata: Gennaro, Marialaura, Nick, Estefania in nomination Puntata piuttosto ricca quella di lunedì 6 giugno dell’Isola dei Famosi. A lasciare definitivamente il reality è Lory Del Santo, mentre Pamela Petrarolo è rimasta su Playa Sgamadissima. In nomination ci sono quattro naufraghi.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 6 giugno 2022 c'è stata una prima eliminazione, quella di Lory Del Santo che ha perso al televoto con Estefania ed è finita su Playa Sgamadissima. Qui, ha dovuto affrontare un nuovo televoto contro Pamela Petrarolo, ad avere la meglio è stata l'ex ragazza di Non è la Rai. In nomination, invece, sono finiti 4 naufraghi: Gennaro, Nick, Marialaura ed Estefania.

Lory Del Santo è l'eliminata e Pamela Petrarolo resta su Playa Sgamadissima, le percentuali del televoto

Lory Del Santo dopo aver perso il primo televoto, arrivata su Playa Sgamadissima, dove ha trovato Pamela Petrarolo ha dovuto affrontare un nuovo scontro in attesa del responso del pubblico. Con il 76% ha vinto la Petrarolo, mandando così a casa, in Italia, la showgirl che saluta dicendo: "Non mi pento di nulla di quello che ho fatto".

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination si dividono come sempre in segrete e palesi, fatta eccezione per Gennaro che è al televoto perché è l'unico naufrago che non è stato scelto durante la catena di salvataggio dal gruppo di Vera Gemma, stessa sorte toccata a Marialaura De Vitis che non è stata salvata da Edoardo Tavassi, che fa parte del gruppo di Soleil. Nicolas nomina Nick, nominato anche da Carmen Di Pietro. Nick vota Estefania, Marco Cucolo nomina Estefania, Mercedes nomina Nick e anche Marialaura ed Estefania. Infine, Edoardo Tavassi nomina anche lui Nick. Il nominato del gruppo è, quindi, il Cugino di Campagna, a cui si aggiunge anche Estefania nominata da Luca Daffré leader della serata.

Cosa è successo nella puntata del 6 giugno de L'isola dei famosi 2022

Una puntata ricca di sorprese quella di lunedì 6 giugno, che si apre con un'accesa discussione dei naufraghi con Lory Del Santo che è ormai diventata un vero e proprio bersaglio per il gruppo, che la ritiene falsa e calcolatrice. Intanto, arrivano sull'Isola le due Piratesse: Soleil Sorge e Vera Gemma, che dovranno sovvertire gli equilibri dei concorrenti, già a partire dalle prime battute una volta approdate su Playa Palapa. Non mancano i collegamenti con lo studio, dove c'è Alessandro Iannoni che fa uno scherzo a sua madre Carmen Di Pietro, facendole credere di fare baldoria, invece di studiare. Nei collegamenti scherzosi rientra anche quello tra Guendalina e suo fratello Edoardo che, nel frattempo, si è riavvicinato alla sua Mercedes.