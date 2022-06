“Mamma, la sera esco con Guendalina e molte ragazze”, la confessione di Alessandro Iannoni a Carmen Carmen Di Pietro è preoccupata per il figlio Alessandro Iannoni che, presente in studio nella puntata del 6 giugno dell’Isola dei Famosi, ha raccontato come procede la sua vita in Italia: “Di giorno studio e la sera esco. Mi sto frequentando con tante ragazze”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Iannoni, dopo la decisione di abbandonare l'Isola dei Famosi per tornare all'Università e agli esami, è tornato in studio insieme a Guendalina Tavassi. Ilary Blasi ha poi aperto il collegamento con la madre di Carmen Di Pietro, che è rimasta senza parole di fronte ad alcune scoperte riguardanti la vita del figlio in Italia mentre lei è in Honduras.

La vita di Alessandro Iannoni in Italia senza mamma Carmen

La conduttrice non ha perso tempo e ha subito chiesto come stia l'ex naufrago in Italia senza la madre. "Non mi manca, sto una bomba senza mamma", ha raccontato Alessandro divertito. Ilary Blasi ha poi aperto il collegamento in Honduras con Carmen e le ha mostrato un video che riassume la vita del figlio in questi giorni di lontananza da lei. Nelle immagini il ragazzo si diverte la sera con la compagna d'avventura Guendalina Tavassi e con altre ragazze, bevendo alcolici e facendo festa. Così, Alessandro ha spiegato alla madre come sono andate le cose:

Mamma ti devo dire la verità: di giorno studio e la sera esco. Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà, molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c'è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto.

La reazione di Carmen Di Pietro alle immagini del figlio in Italia

La reazione di Carmen Di Pietro

La showgirl ha cambiato espressione di fronte alle immagini del figlio che si diverte in discoteca insieme ad altre ragazze. E così si è arrabbiata con Alessandro:

Non lo riconosco, non è il mio Alessandro. È tutta colpa di Guendalina. Non hai l'approvazione della mamma, eri uscito per un'altra situazione. Io l'avrei tenuto qui legato, non l'avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre.

La naufraga ha poi chiesto se fosse uno scherzo e prima di tornare in Palapa ha fatto un'altra domanda al figlio, a cui stava pensando da giorni, facendo scoppiare a ridere lo studio: "Mi chiedo se ha pagato l'assicurazione della macchina e cambiato le gomme invernali".