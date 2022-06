Isola, Mercedes Henger si dichiara a Edoardo Tavassi: “Penso che mi stia friendzonando” Il rapporto tra Mercedes ed Edoardo Tavassi non è ben chiaro. I due sono legati, ma la storia sembra non evolversi, eppure la naufraga non ha paura di esternare i suoi sentimenti.

A cura di Ilaria Costabile

In questa edizione dell'Isola dei Famosi non mancano anche momenti dedicati alle tenerezze tra i naufraghi e l'attenzione cade soprattutto su Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, tra cui è nato un rapporto all'insegna della complicità che, però, non è chiaro se potrà diventare qualcosa di più o meno. Il naufrago ha espresso alcune perplessità sulla sincerità della sua compagna d'avventura che, però, l'ha smentito prontamente in diretta con una bella dichiarazione.

Il rapporto tra Edoardo e Mercedes

A guardare le immagini dei daytime, dopo ormai due mesi trascorsi sull'Isola l'uno accanto all'altra, non è difficile ipotizzare che tra loro ci sia del tenero. Eppure da quando Mercedes ha fatto il suo arrivo, le attenzioni rivolte ad Edoardo non hanno convinto alcuni dei naufraghi partendo dalla sorella Guendalina, fino anche a Nicolas Vaporidis che, in più occasioni, ha espresso alcuni dubbi sulla sincerità della giovane naufraga. I due, infatti, si erano un po' allontanati. In puntata sono stati portati nella Tana dei serpenti, e qui hanno visto un video degli ultimi giorni trascorsi insieme, in cui la tempesta sembrava ormai lontana. Interrogato da Ilary Blasi sulla questa improvvisa rappacificazione, Tavassi dichiara: "Passando più tempo insieme, mi fido del mio istinto e i pregiudizi dell’inizio sono svaniti. È rimasta solo una bella persona".

La dichiarazione di Mercedes

Poco dopo prende la parola anche Mecedes, che già nel video dei confessionali ha dichiarato di essere molto legata ad Edoardo e di essere sempre stata sincera nell'esternare i suoi sentimenti, cosa che conferma anche in puntata. E sui dubbi di Guendalina, la naufraga dice:

Lui è la gioia di stare su quest'isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea.

Arriva, poi, la domanda diretta di Ilary Blasi che le chiede: "Ma ti piace Edoardo?". La risposta di Mercedes è inequivocabile: "Penso che si sia capito Ilary! Che devo fa oh? A me sembra che sia lui che mi sta friendzonando"