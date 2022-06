Luxuria stuzzica Lory Del Santo: “Hai una doppia faccia, li vediamo anche noi i daytime” Lory Del Santo è ormai il bersaglio del gruppo e anche in puntata si parla del suo modo di fare che non piace a tutti i naufraghi. Ad appoggiarli arriva anche Vladimir Luxuria.

A cura di Ilaria Costabile

Lory Del Santo sembra essere diventata il bersaglio preferito dei naufraghi che, infatti, non esitano a etichettarla come falsa e bugiarda. Commenti che esternano anche su richiesta di Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 6 giugno, quando si affrontano i temi caldi emersi in settimana. Ad appoggiare i naufraghi c'è anche Vladimir Luxuria, la cui considerazione viene accolta con degli scroscianti applausi.

Edoardo Tavassi e l'astio con Lory Del Santo

Il primo a prendere parola è Edoardo Tavassi, con il quale Lory Del Santo ha avuto un'accesa discussione nei giorni scorsi, a seguito della quale il rapporto tra i due gruppi di naufraghi si è inasprito ancora di più. La conduttrice, quindi, chiede il perché di questo astio nei confronti della showgirl e del suo circoletto:

Giocano scorretto, il ruolo di Lory è quello di andare a parlare male di ogni persona. A me viene senza telecamere mi abbraccia, dice sei il mio preferito, sei il sole dell’Isola. Lory è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Nick è stata una grande delusione, parlava sempre male di tutti e ora è stato smascherato. Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro perché lui vinca le prove. L’unico che salvo è Marco che vorrebbe stare nella nostra parte ma sa di dover difendere la sua fidanzata.

Interviene, quindi, Nick dei Cugini di Campagna, che ormai si è schierato con la Del Santo: "Lory la attaccano spesso a me non è stata mai bene questa cosa, è vero che lei parla con un uno o con un altro, e quando mi hanno detto di comportarmi in un certo modo io ho detto che avrei fatto come dicevo io".

Lory Del Santo prova a difendersi

È il momento di Lory Del Santo che, quindi, spiega a Ilary Blasi che è tutta una macchinazione dell'altro gruppo contro di lei: "Loro sono in 7, sono un cerchio, se lo sono inventato e se lo dicono tra loro. Vogliono battere su quel punto ed è lì che mi vogliono ferire, la verità uscirà". Dal canto suo, Marco Cucolo, da bravo compagno cerca di mitigare i dissapori: "Sbaglia nelle scelte che magari fa, che io avrei fatto diversamente. Ci sono cose in cui lei ha ragione, altre in cui potrebbe evitare".

L'attacco di Vladimir Luxuria

Dallo studio, impaziente di intervenire, prende la parola Vladimir Luxuria: "Cara Lory ho conosciuto persone con il doppio mento, le doppie punte, ma esistono anche persone con una doppia faccia, Lory Bifronte. Puoi dire quello che vuoi, ma noi li vediamo i day time e vediamo che vai a parlare con uno e con un altro".