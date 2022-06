“Sono sull’isolotto di fronte”, lo scherzo di Guendalina Tavassi al fratello Edoardo Guendalina Tavassi è tornata in studio nella puntata del 6 giugno dell’Isola dei Famosi e ha fatto un piccolo scherzo al fratello Edoardo. Collegandosi con lui e Mercedesz Henger, ha fatto credere di essere tornata in Honduras. Il naufrago però ha subito scoperto la bugia.

A cura di Elisabetta Murina

Guendalina Tavassi è tornata in studio dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi 2022. L'ex naufraga, nella puntata del 6 giugno del reality, ha fatto uno scherzo al fratello Edoardo e a Mercedesz Henger, facendo credere a entrambi di essere di nuovo in Honduras.

Lo scherzo di Guendalina Tavassi al fratello

Con la complicità di Ilary Blasi, l'ex naufraga si è collegata con Playa Palapa e ha fatto credere a Edoardo e a Mercedesz di essere tornata sull'Isola per una settimana, che dovrebbe passare proprio con la compagna per costruire con lei un legame.

Mi hanno fatto tornare, sono dei pazzi. Sono sull'isolotto per stare una settimana. Ora Mercedesz dimostrami almeno in questa occasione che mi posso fidare di te. Girati.

Edoardo però non crede al ritorno in Honduras della sorella: "Non ci credo manco se la vedo, Guendalina starà ad Anzio". Ilary Blasi e Vladimir Luxuria allora hanno provato a convincerlo e a portare avanti lo scherzo, che però si è interrotto poco dopo tra le risate. Il naufrago e la compagna Mercedesz hanno visto in video la Tavassi in studio, che ne ha approfittato per dire un paio di cose a entrambi:

Edo con questi capelli stai da Dio. Cominciate quasi a piacermi voi due, siete bellissimi. Fuori non sei più "il fratello di Guendalina, ma sono diventata io "il fratello di Edoardo Tavassi". E non ti arrabbiare troppo.

Cosa pensa Guendalina Tavassi del rapporto Edoardo e Mercedesz

Nel corso della puntata, Guendalina Tavassi ha espresso tutti i suoi dubbi sul rapporto tra il fratello e Mercedesz all'Isola, mostrandosi protettiva nei suoi confronti: "Ho sentito alcune cose che non mi sono piaciute. Non voglio che prenda altre delusioni, ha sofferto molto in amore". Nonostante uno scetticismo iniziale, l'ex naufraga si è mostrata disponibile a conoscere meglio Mercedesz, anche una volta finito il reality.