Marco Cucolo perde la valigia, Lory Del Santo: “Non gli faccio recapitare nessun vestito” “È arrivato in Italia e non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel”, spiega Lory Del Santo. Cucolo è in Isolamento in attesa della puntata di lunedì 20 giungo dell’Isola dei famosi. Lory ce l’ha ancora con lui: “Non gli faccio recapitare nessun vestito”.

A cura di Giulia Turco

Marco Cucolo ha perso la sua valigia durante il viaggio di ritorno in Italia dall’Honduras. L’ex naufrago che ha dovuto abbandonare il programma per via di problemi di salute allo stomaco, sarebbe tornato a Napoli, dove sta facendo il suo periodo di isolamento in hotel, senza vestiti. Lory Del Santo però, ancora ingastrita con lui, non ha alcuna intenzione di aiutarlo.

Lory Del Santo è ancora arrabbiata con lui

“La notizia è vera”, conferma Lory Del Santo a Biccy.it “È arrivato e…niente valigia. È stato un’ora e mezza per farla denuncia per ritrovare la valigia che gli riporteranno domani sera”, spiega dopo aver evidentemente sentito il suo compagno. “Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel”, aggiunge. “Ovviamente è in isolamento e non piò vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera dell’Isola dei Famosi”, quando Cucolo verrà portato in studio a Cologno Monzese. Sarà anche la prima occasione di confronto tra loro, dopo l’annuncio della rottura fatto da Lory, che resta della sua idea: “A prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito”.

Lunedì 20 giugno il confronto in studio

Nessuna compassione per il naufrago che, per altro, ha dovuto lasciare il programma per un problema di salute piuttosto preoccupante. “Lo aiutavo durante la notte quando rimetteva, continuava a ripetere che non si sentiva bene”, hanno raccontato i compagni subito dopo l'annuncio della sua partenza. Raggiunta da Fanpage.it, Lory Del Santo si è detta più morbida rispetto alla minaccia di cacciarlo di casa fatta in puntata: “Non si cancellano 9 anni così, ma mi ha fatto male. Deve capire cosa significa la vita senza di me. Lunedì cercherò di aprire il mio cuore ed essere indulgente. Però deve promettermi che non sarò in secondo piano nella sua vita”.