Isola, Del Santo svela scorrettezze: “Nicolas ha mangiato di nascosto, Estefania ha violato le regole”

A cura di Daniela Seclì

Lory Del Santo, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha parlato di presunte violazioni del regolamento e scorrettezze che si sarebbero verificate all'Isola dei famosi 2022. L'ex naufraga sostiene che Nicolas Vaporidis abbia mangiato di nascosto ed Estefania Bernal abbia infranto le regole del gioco. Del Santo racconta anche degli episodi che avrebbero visto protagonisti Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro:

"Voglio levarmi dei sassolini dalla scarpa. Voglio rivelare la vera essenza di queste persone. Come uno spruzzo di peperoncino, voglio svelare dei piccoli segreti per fare capire meglio con chi abbiamo a che fare. Le scorrettezze che ha compiuto questo gruppo sono talmente tante, ma ne ho scelte cinque per limitarmi. Di tutto quello che dico ci sono testimoni, pronti a confermare. Non l'ho detto sull'isola perché se avessi denunciato le violazioni, lo Spirito dell'Isola ci avrebbe tolto il fuoco, penalizzando anche gli innocenti che non meritavano di non mangiare. Ciò che denuncio sono cose mai andate in onda".

Nicolas e Estefania avrebbero mangiato di nascosto

La prima rivelazione di Lory Del Santo riguarda Luca Daffré e Nicolas Vaporidis. Secondo quanto racconta l'ex naufraga, il modello – mentre era leader – avrebbe violato il regolamento, dando del cibo a Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal, perché lo consumassero di nascosto nel bosco:

"Luca è stato soprannominato dal gruppo chupa chupa, lecca lecca, è la persona più insopportabile dell'Isola. È viscido. In un'occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa. Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole, li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale".

Lo scontro tra Vaporidis e Lory Del Santo

Lory Del Santo, poi, ha raccontato che il giorno seguente Nicolas Vaporidis – che avrebbe cenato di nascosto nel bosco – si sarebbe scagliato contro di lei che lo ha privato della cena:

"Il giorno dopo, con la pancia piena, è venuto da me urlando: "Mi hai voluto punire, mi hai penalizzato, mi hai tolto il cibo dalla bocca perché volevi che io stessi male. Sei una persona scorretta e cattiva. Mi hai tolto la cena". Avrei dovuto urlare io, sapendo che aveva la pancia piena e aveva mangiato la sua parte nel bosco. Ma che falso sei? Che persona orrenda e scorretta. Ha detto che sono una buffona ma il buffone è lui, che ha mangiato di nascosto mentre Luca lo copriva. Nicolas è stato scorretto a livelli gravissimi. Ha messo tutti contro di me. È lui la vipera del gruppo".

Estefania Bernal avrebbe violato il regolamento

Estefania Bernal avrebbe violato il regolamento. Gennaro Auletto si era guadagnato una ricca ricompensa dopo aver vinto la prova del girarrosto. Il cibo spettava al suo gruppo e non poteva essere condiviso. La modella, tuttavia, avrebbe dato di sua iniziativa metà del cibo agli avversari:

"La ricompensa che grazie a Gennaro era spettata a me, Estefania, Gennaro e Marco era leggermente più ricca rispetto a quella ricevuta dagli altri naufraghi: c'erano due scatolette di verdura, un po' di insalata e una carota in più. Lo Spirito dell'Isola diceva che non potevamo condividere, che saremmo stati puniti e ci avrebbero tolto il fuoco. Era vietato. In quel periodo, Estefania stava cercando di salire sul carro dell'altro gruppo. Così, ha regalato metà del nostro cibo a Edoardo e Nicolas. Le ho detto che era vietato e lei mi ha risposto: "Non me ne frega niente, faccio quello che voglio, secondo me bisogna condividere". Loro non stavano morendo di fame, avevano la loro dispensa. È andata contro il regolamento. Così, è iniziata la sua cavalcata per andare nell'altro gruppo".

Edoardo rompe la copertura per il fuoco, ma se la prende con Nick

Un episodio, tra le rivelazioni fatte da Del Santo, riguarda anche Edoardo Tavassi. Il naufrago avrebbe rotto la copertura in bambù che Lory aveva costruito per proteggere il fuoco. La colpa, tuttavia, sarebbe ricaduta su Nick che non avrebbe ricordato al gruppo di ripararla:

"Luca è andato a riportare a Edoardo che Nick non aveva ricordato al gruppo che la copertura era rotta. Secondo lui, sarebbe stata una mancanza volontaria da parte di Nick, così se la notte avesse piovuto, il fuoco si sarebbe spento e la colpa sarebbe ricaduta su chi aveva rotto la copertura. Nick è diventato il colpevole che doveva chiedere scusa. Lo hanno massacrato. Io piangevo per lui. Edoardo, senza mai chiedere scusa per avere rotto la copertura del fuoco, ha attaccato Nick, lo ha umiliato urlando: ‘Chiedi scusa, chiedi scusa'".

Carmen non avrebbe difeso Nick, mentre Edoardo lo attaccava

Infine, Lory Del Santo ha parlato di Carmen Di Pietro. La naufraga si sarebbe offerta di ricordare a Edoardo che la copertura del fuoco era rotta. Poi, si sarebbe dimenticata di farlo, facendo ricadere la colpa su Nick e senza preoccuparsi di difenderlo durante lo scontro con Tavassi:

"Carmen quel giorno è venuta da noi tre volte a dirci che la copertura del fuoco era rotta: ‘Andrei io da Edoardo a chiedere di ripararla'. Si è proposta, ma non lo ha fatto. Il giorno dopo, quando Edoardo ha insultato Nick, le ho chiesto: ‘Ma perché non lo hai detto?'. E lei ha risposto di essersene dimenticata perché stava lavando i panni. Una bugia. Non ha fatto nulla per difendere Nick. Lo ha lasciato perire sotto gli insulti di Edoardo, sapendo che avrebbe potuto salvarlo. Ha visto che Nick era la vittima ed è stata zitta".

È disposta a perdonare Marco Cucolo ma a una condizione

Lory Del Santo, che in diretta all'Isola dei famosi, ha minacciato di cacciare di casa Marco Cucolo, sembra essersi ammorbidita a riguardo. La showgirl sosteneva di essersi sentita ferita perché il suo fidanzato non l'avrebbe difesa per semplice strategia di gioco, dunque per non rischiare di farsi nominare dal gruppo. Tuttavia è disposta a dargli un'altra possibilità:

"Se abbiamo chiarito dopo la puntata? No, non l'ho sentito. Credo che abbia tentato di chiamarmi, ma ero distrutta. Non gli ho voluto parlare anche di proposito. Quando l'ho visto in video, mi è venuto un groppo. Non si cancellano 9 anni così. Lo so che è buono, che odia litigare, che è per la bontà e per la pace. Però, mi ha fatto male. Deve capire cosa significa la vita senza di me. Lunedì cercherò di aprire il mio cuore e di essere indulgente. Però deve promettermi che non posso essere in secondo piano nella sua vita. Io lo riprendo ma con la postilla: ‘Stai attento'".

E ha continuato: "Adesso va a Napoli, poi lunedì in studio farò le mie considerazioni. Dovrà essere convincente. Di certo mi sono ammorbidita, ma gli dirò: ‘Ricordati che io sono una persona che non accetta di sopravvivere, io voglio vivere. Torna a essere te stesso'". Quindi ha concluso chiarendo che se tornasse indietro, parteciperebbe al reality da sola:

"Tornassi indietro farei questa esperienza da sola, perché in un gioco subentra sempre la competizione. Involontariamente anche il rapporto più splendido viene intaccato da metastasi che iniziano nel momento più inaspettato. È inevitabile arrivare allo scontro".

Perché vorrebbe che Edoardo Tavassi vincesse l'Isola dei famosi

Lory Del Santo, infine, ha svelato chi vorrebbe che vincesse l'Isola dei famosi 2022. La risposta potrebbe sorprendere: "Vorrei Nick ma non vincerà mai. Allora dico Edoardo. Lui più di una volta ha detto di avere tanti debiti, che ha accumulato in 11 anni. Vorrei vincesse lui, così può ripagare i debiti. Credo che gli farebbe bene a livello mentale e lo trasformerebbe in un uomo migliore". I naufraghi con cui manterrà un rapporto invece sono: "Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Nick Luciani, Marco Senise, mi è piaciuta molto anche Fabrizia Santarelli e poi Floriana una donna forte, straordinaria".