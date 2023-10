Lorella Cuccarini: “Mia figlia ha detto di essere una ragazza libera, mi ha stupito quel clamore” Lorella Cuccarini è stata ospite nella puntata di sabato 7 ottobre di Verissimo. La showgirl ha parlato del suo impegno ad Amici, ormai da 4 anni ed è tornata sulle dichiarazioni di sua figlia Chiara che questa estate avevano scatenato un certo scalpore.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 7 ottobre 2023, Lorella Cuccarini ha inaugurato da poco il nuovo anno da docente nella scuola di Amici, dimostrando di saper essere rigorosa e materna allo stesso tempo: "Sono contenta della squadra che ho costruito, siamo all'inizio di un percorso, speriamo che proceda alla grande".

L'esperienza da coach ad Amici

Ormai è un nome collaudato, nonché una delle insegnanti più versatili del parterre del talent di Maria De Filippi, che ha seguito allievi tanto per il canto quanto per la danza, senza mai cambiare metodo, come racconta a Silvia Toffanin:

Sicuramente, sai, l'esperienza, questo è il mio quarto anno, l'esperienza affina il mio modo di essere, il rapporto con i ragazzi non credo sia cambiato, da una parte il rigore di una persona che conosce la professione, dall'altra il genitore perché sono pur sempre ragazzi che arrivano molto giovani, con dei sogni, quindi credo che il giusto mezzo funzioni, anche se a volte mi dicono che sono troppo buona.

Non solo i suoi allievi, anche i suoi figli sono stati cresciuti così: "Credo di aver sempre saputo unire il rigore, il saper dire di no e gli abbracci, l'affetto, l'amore con il quale devono assolutamente crescere".

Lorella Cuccarini e la dichiarazione di sua figlia Chiara

La famiglia è sempre stata al centro dei suoi pensieri e, infatti, negli anni in cui i suoi figli erano piccoli sia lei che suo marito hanno cercato di evitare che fossero fagocitati dall'attaccamento dei media:

Noi abbiamo cercato di proteggerli tanto, io e Silvio non le abbiamo mai fatti fotografare, le foto insieme sono scelte, fatte in determinate occasioni. Ora, poi, fanno quello che sentono di fare.

Ed è proprio una dichiarazione fatta da sua figlia Chiara, in merito alla possibilità di poter amare senza paletti, che ha suscitato non poco scalpore e la showgirl non esita a commentare l'accaduto, sottolineando anche il suo stupore su come sia stata affrontata la questione:

Devo dire che mi ha colpito il fatto che ci sia stato tanto clamore. lei ha detto di essere una ragazza libera, dicendo di potersi innamorare sia di una ragazza come di un ragazzo, i miei ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui si sono sentiti liberi di essere quello che vogliono. Poi, da genitore, credo di non dire niente di nuovo, vogliamo solo che siano felici.

Lorella Cuccarini, poi, aggiunge: "Sai come funziona, si prende a pretesto qualsiasi cosa, poi soprattutto con i social si è in cerca di una notizia ogni ora, ma poi basta mezza giornata e ne trovi già un'altra, quindi lascia il tempo che trova".