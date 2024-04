video suggerito

Lite all'Isola dei famosi 2024, Samuel Peron e Greta Zuccarello contro Artur: "Arrogante, furbo e polemico" Scontro all'Isola dei famosi 2024. A litigare sono stati Artur Dainese, Samuel Peron e Greta Zuccarello. Il motivo della discussione.

A cura di Daniela Seclì

Scontro all'Isola dei famosi 2024, foto IPA

Lite all'Isola dei famosi 2024 tra Artur Dainese, Samuel Peron e Greta Zuccarello. Artur ha già partecipato alla versione spagnola del reality, dunque ha più esperienza dei suoi compagni di avventura. Così, alcuni concorrenti gli hanno chiesto di spiegare il modo giusto per aprire un cocco. Artur si è risentito.

Isola 2024, il motivo dello scontro tra Artur Dainese e i naufraghi

Isola dei famosi 2024, foto IPA

Artur Dainese ritiene che i naufraghi tirino fuori l'esperienza da lui avuta nell'edizione spagnola dell'Isola dei famosi a loro uso e consumo. Qualche giorno fa era la motivazione per nominarlo, ma ora gli chiedono di insegnare loro tutto ciò che ha appreso:

Io sono avvantaggiato e quindi sono nominabile, però ora devo venire qua e spiegarvi le cose. Chiedetemelo, perché quando inizio a spiegare dite che so più di voi.

Lo scontro con Samuel Peron e Greta Zuccarello

Isola dei famosi 2024, Samuel Peron e Greta Zuccarello Foto IPA

Samuel Peron ha replicato ad Artur Dainese: "Ti esprimi in maniera negativa. Sei polemico e ti esprimi in maniera negativa". In confessionale, poi, ha ribadito di non approvare il suo comportamento perché ritiene che il naufrago non sia "funzionale al gruppo e alla squadra":

È furbo perché è arrivato da un'esperienza precedente. E giocandosela a modo suo dice: "Lo tiro fuori quando interessa a me". Non è funzionale al gruppo e alla squadra.

Dunque, ritiene che il naufrago usi l'esperienza già accumulata nel reality, solo quando fa comodo a lui. Anche Greta Zuccarello è apparsa d'accordo con Samuel Peron e ha affrontato Artur: "Sei troppo arrogante Artur". Il concorrente ha assicurato di rispondere solo alle sue frecciatine. Greta, in confessionale, ha ribadito il suo pensiero. Ritiene che Artur non abbia il dono dell'ascolto: "Non vuole avere un confronto, non riesce ad ascoltare. Ha la sua idea e anziché parlare, attacca".