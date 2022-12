Lite al GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: “Vicina a me perché nessuno ti sopporta” Scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. La venezuelana, accusata di avere finto la sua simpatia nei confronti della schermitrice, ha contrattaccato: “Sei tu che sei falsa. Facevi la mia amica perché eri sola, nessuno ti sopporta”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Acceso scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Vicine fino alla scorsa settimana, la venezuelana e la schermitrice si sono molto allontanate. Da qualche giorno, Oriana trascorre il suo tempo con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, cosa che l’ha spinta a trascurare il rapporto con Antonella. Quest’ultima, registrato il passaggio dell’amica alla fazione avversaria (proprio adesso che ha chiesto che Giaele e Micol siano squalificate e che ha invitato i suoi genitori a cercare di capire se ci siano gli estremi per denunciarle), ha cominciato a mandare alla venezuelana una serie di frecciatine, velati attacchi di fronte ai quali la ex fiamma di Antonino Spinalbese non è rimasta indifferente.

Antonella Fiordelisi a Oriana Marzoli: “Sei superficiale, parli solo di bellezza”

Quando lo scontro tra le due si è acceso, Antonella ha accusato Oriana di essere superficiale. L’ha accusata di parlare solo di bellezza ed estetica e di trascurare la sua personalità: “Aveva ragione Sonia Bruganelli che sei finta e falsa. Non parlare solo dell’estetica dicendo che uno è brutto e uno è bello. Io nel gioco ho detto che eri bella perché secondo me l’unica tu qualità è la bellezza. Io sono trasparente? Ti piacerebbe che lo fossi. Continua a parlare di Antonino e a dire che le altre hanno i capelli sporchi. Ci hai rotto, non esiste solo l’estetica devi crescere bella. Se ti ho detto che sei bella è perché c’hai solo quello. Posso litigare con una che non c’arriva al fatto che le ho dato della bella perché secondo me è l’unica cosa che è?”. Quindi, rimarcando le ragioni dell’allontanamento di Antonino, ha aggiunto:

Invece di sparlare di tutti dicendo che non si lavano fai altro, c’è altro nella vita cresci. Ti stai agitando troppo calmati. Giustamente come faceva Antonino a prendersi con una come quella? Per lei conta solo il fisico. Contro Tavassi ha detto di tutti i colori e adesso fa l’amica. Diceva tutto contro, tutti brutti e brutte, conta l’estetica per lei. Ha fatto bene Antonino che ti ha inquadrata subito. Mi dicevano tutti di stare attenta a te. Vai a rosicare e a fare l’ancella di Antonino. Una persona così superficiale non l’ho mai trovata nella mia vita. Sappi che adesso capisco Sonia!

Oriana Marzoli furiosa, ad Antonella: “Sei sola, nessuno ti sopporta”

Incassate le critiche dell’ex amica, Oriana è passata al contrattacco: “Tu sei la prima a parlare di estetica, l’hai fatto su di me e sugli altri. E non ti agitare bebe. Non ti vedo perché sei trasparente per me. Parli di me che parlo solo di bellezza e sei la prima che nel gioco mi hai chiamato bella”. Quindi, ha concluso: “Se pensi queste cose brutte di me sei una falsa. Falsa, cattiva, ridi di me e ti faceva felice vedermi piangere. Facevi la mia amica perché eri sola e nessuno ti sopporta”.