“Se posso le denuncio”, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia e Giaele De Donà Antonella Fiordelisi sarebbe anche disposta a denunciare Micol Incorvaia e Giaele De Donà dopo che la prima l’ha accusata di essere limitata mentalmente.

A cura di Redazione Spettacolo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella casa del GF Vip

Dopo aver chiesto la squalifica per Micol Incorvaia e Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi ha anche paventato l'ipotesi di una denuncia per le due coinquiline della casa del Grande Fratello Vip. L'ex schermitrice, infatti, continua a non mandare giù l'offesa subita pochi giorni fa quando Micol, confidandosi con Giaele, ha parlato di lei come si una persona limitata mentalmente: "Noi siamo troppo distanti. Ma come senso dell’umorismo. Ne parlavo oggi con Edoardo Tavassi. A un certo punto li sentivo parlare e non riuscito ad ascoltare talmente…era là lei. Limitatezza mentale. Infatti io, Edoardo l’altro…E lo conosco benissimo. Quando usciremo da qua ti racconterò tutto".

Una frase che le due pensavano di nascondere, ma che è stata mandata in onda durante il serale del Grande Fratellk scatenando il pianto di Antonella e la successiva rabbia. Una rabbia che è continuata anche la scorsa notte quando la donna, parlando con Edoardo Donnamaria, ha paventato anche la possibilità di una denuncia: "Può essere pure che scatta una denuncia non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. Io non so se poi magari sono uscite altre cose e hanno continuato, perché comunque non so se è una cosa che uno può anche denunciare, non so, non me ne intendo. Nel caso darei anche il permesso ai miei genitori di agire, nel caso si potesse fare, perché è una cosa che mi ha colpito, sinceramente" ha detto Fiordelisi.

Poco prima aveva parlato anche della reazione della sua famiglia a una frase del genere: "Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è bello. Mio padre starà come il pazzo dopo che avrà visto in puntata quello che è successo, loro sono molto protettivi nei miei confronti". Nella discussione, poi, Antonella ha anche spiegato che sia normale avere antipatie all'interno della Casa: "Quando vedo la cattiveria e le ragazze che sparlano non riesco ad avvicinarmi più, è un capitolo chiuso".