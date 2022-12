Giaele De Donà litiga con Antonella Fiordelisi e chiude con lei: “Basta, non voglio chiarire” Dopo la lite in diretta al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha deciso di prendere le distanze da Antonella Fiordelisi.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà – dopo lo scontro in diretta con Antonella Fiordelisi – ha deciso di tagliare i ponti con la concorrente. In puntata, Antonella ha scoperto che Micol Incorvaia ha detto di lei che è "limitata mentalmente". Giaele, che ha raccolto la confidenza di Micol, non ha difeso Antonella e così Fiordelisi se l'è presa anche con lei.

Giaele De Donà e Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ritiene di essere stato attaccato ingiustamente da Antonella Fiordelisi: "Io non ho fatto niente e mi ha detto che sono falso. Visto che non ho fatto niente, non vado da lei. Al massimo viene lei e mi chiede scusa. Non si può stare sempre ai capricci della gente. Se nelle ultime settimane è migliorata è perché le stavamo dietro io e Edoardo per darle consigli." Giaele gli ha fatto eco, aggiungendo di non aspettarsi la ramanzina da una persona che in più occasioni avrebbe parlato male di lei:

Ne ha dette di ogni a me e poi si mette a fare queste scenate. Basta, dopo questa taglio. Basta. Viene a dare a me della falsa, dopo che mi parla sempre alle spalle. Ieri ci eravamo chiarite e oggi parlava di nuovo di me, me ne ha dette di ogni. Non voglio chiarire, basta.

Le parole di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi

Attilio Romita ha provato a fare una riflessione sullo scontro tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: "Antonella non riesce ad avere rapporti di amicizia con le donne. Sono tutte contro di lei". Dal canto suo, Giaele ritiene che la concorrente debba farsi un esame di coscienza:

Fatti due domande però, perché anch'io all'inizio non avevo rapporti con le donne. E mi sono fatta delle domande. Forse ero anch'io il problema. So di esserlo stato. Non se la può prendere di riflesso con me, mi ha detto peste e corna.

Romita ha concluso: "Tu sei capace di assorbire molto meglio gli attacchi, questa è la verità. Lei invece no".