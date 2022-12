Antonella Fiordelisi dopo la puntata del GFVip litiga con Tavassi, poi insulta Giaele De Donà Dopo la puntata del GF VIP Antonella Fiordelisi ha litigato prima con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per le nomination, poi dopo aver bevuto qualche bicchiere alcolico in più, stando a quanto si legge su Twitter, ha insultato Giaele De Donà chiamandola “ameba”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la puntata del GF Vip Antonella Fiordelisi ha litigato con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. L'influencer campana è tra le nominate della settimana e anche i protagonisti della ship "Incorvassi" hanno fatto il suo nome: "A me sembra la regina dei reality, dice sempre cose per fare la vittima che non ci crede nessuno, a me questa cosa ha stufato", le paorole di Tavassi. Secondo lui la Vip sarebbe troppo concentrata su se stessa e sulle dinamiche del gioco. "A te non fanno vedere chi parla male di te", le parole della schermitrice che dopo lo scontro con il suo inquilino ha stuzzicato Giaele De Donà chiamandola "Ameba".

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi dopo la puntata del GF VIP si è verificato un duro scontro. "La gente a casa l'ha capito, il pubblico ha applaudito. Quello è il concetto, il pensiero della gente. Si vede che sei finta in puntata, non siamo scemi": questa è l'accusa di Tavassi contro la Vip che, secondo il suo parere, cambia atteggiamento in puntata. "Fai l'amico con tutti, fai solo battute. Io sono l'unica che dice la verità", la risposta dell'influencer campana prima che si scagliasse anche contro Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi crede che Micol l'abbia allontanata di proposito da Tavassi: "Ci sei riuscita, complimenti. Siete tutti felici ora che mi avete nominato". "La mia felicità non dipende dalla tua eliminazione, tu per me non sei nessuno, non mi interessa" ha replicato la Incorvaia, "Tu ti stai facendo terra bruciata attorno".

L'insulto di Antonella a Giaele De Donà

Dopo la puntata del GF VIP i concorrenti si sono divertiti a sorseggiare bevande alcoliche. Alcuni tra gli utenti su Twitter sostengono che la Fiordelisi abbia finto di essere ubriaca per insultare Giaele de Donà. "Biricchina ameba", le sue parole contro l'inquilina che le ha risposto ripetendo le sue parole: "Mi hai dato dell'ameba?". "Si esatto" ha continuato l'influencer campana ridendo l'insulto barcollante e sostenuta da Edoardo Donnamaria.