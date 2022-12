Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha chiesto che Giaele De Donà e Micol Incorvaia siano squalificate “Per quello che mi hanno detto, dovrebbero essere squalificate”, lo dichiara Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Si riferisce alla frase pronunciata contro di lei da Micol Incorvaia di fronte a Giaele De Donà.

Antonella Fiordelisi ha chiesto la squalifica di Micol Incorvaia e Giaele De Donà per la frase sussurrata contro di lei e mostrata nella Casa nel corso della diretta di lunedì 5 dicembre. Da ore, ormai, l’influencer campana ha preso posizione contro le due compagne di gioco. Le ha accusate di avere parlato male di lei alle sua spalle e di averlo fatto con perfidia, per poi rivolgerle complimenti nel corso di ogni occasione di confronto. Micol, almeno inizialmente, si è scusata mentre Giaele non ha voluto sentire ragioni fin dal principio, ricordandole di non avere fatto nulla di così diverso rispetto a quanto la stessa Antonella avrebbe già fatto. Ma Fiordelisi non ha dimenticato e, qualche ora fa, ha dichiarato che Micol e Giaele meriterebbero di essere squalificate.

Che cosa hanno detto Giaele e Micol di Antonella Fiordelisi

La frase a causa della quale, almeno secondo Antonella, Micol e Giaele meriterebbero la squalifica è stata pronunciata qualche giorno fa durante una chiacchierata in giardino tra le due donne. Micol, commentando alcuni atteggiamenti di Antonella, ha parlato di “limitatezza mentale” e Giaele ha annuito, apparentemente d'accordo. Quando quella conversazione è stata mostrata in diretta tv, Micol si è scusata con Antonella ma quest’ultima, dopo essersi sciolta in lacrime, ha fatto sapere di non essere interessata alle scuse.

Giaele: “Anche Antonella ha detto cose contro di me”

Non si è scusata Giaele che, diversamente da Micol, ha accusato Antonella di stare cavalcando questa situazione per passare da vittima e conquistare consensi. Per questo motivo, la concorrente non si è scusata e, anzi, ha aggiunto che la prima a parlare male di lei sarebbe stata proprio Antonella: “Ne ha dette di ogni a me e poi si mette a fare queste scenate. Basta, dopo questa taglio. Basta. Viene a dare a me della falsa, dopo che mi parla sempre alle spalle. Ieri ci eravamo chiarite e oggi parlava di nuovo di me, me ne ha dette di ogni. Non voglio chiarire, basta”.