Gf Vip, Micol mentre pensa di non essere ripresa: “Antonella è limitata”, il microfono la tradisce Dopo gli scontri della scorsa settimana, Micol Incorvaia critica aspramente Antonella Fiordelisi. Ecco che cosa ha detto coprendo la bocca per non farsi riprendere.

A cura di Stefania Rocco

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia faticano a trovare un punto di contatto al Grande Fratello Vip. La ex compagna di Edoardo Donnamaria e la sua attuale fiamma non sono mai state particolarmente vicine, soprattutto a causa del volere della campana che, per motivi di gelosia probabilmente, non ha voluto instaurare un rapporto con la coinquilina. Micol ha tenuto botta e ha più volte provato a trovare un punto di contatto, per poi arrendersi di fronte all’evidente testardaggine di Fiordelisi. Qualche ora fa, però, pensando di non essere ripresa, si è lasciata andare a un giudizio che potrebbe essere al centro di una delle prossime puntate del GF Vip.

Che cosa ha detto Micol Incorvaia di Antonella Fiordelisi

Ferma in un angolo del giardino insieme all’amica Giaele De Donà, Micol ha apertamente criticato Antonella. La sorella di Clizia ha provato a coprirsi la bocca con un mano ma il microfono l’ha tradita, svelando parte della conversazione con l’amica. “A un certo punto le sentivo parlare e non riuscivo ad ascoltare, talmente parla lei. È limitata”, è stata la frase offensiva sfuggita a Micol che ha aggiunto qualcosa anche a proposito di Edoardo Donnamaria: “Lo conosco benissimo, perché quando usciremo da qua…”. Secondo gli utenti che hanno assistito al live di questa scena, Micol avrebbe alluso al fatto che, una volta terminato il GF Vip, il volto di Forum lascerà Antonella per una evidente incompatibilità caratteriale.

Perché Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono distanti

A dividere Micol e Antonella è stato Edoardo Donnamaria, ex della prima e attuale fidanzato della seconda. La sorella di Clizia Incorvaia è entrata nella Casa criticando velatamente il rapporto tra i due, cosa che ha indispettito Fiordelisi che ha immediatamente alzato un muro. A nulla sono valsi i tentativi di Micol di spiegare che considera ormai archiviato il flirt con Donnamaria. Antonella non ha voluto sentire ragioni e ha interrotto sul nascere l’inizio di qualsiasi rapporto di amicizia.