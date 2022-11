Clizia Incorvaia a Patrizia e Wilma al Gf Vip: “Avete detto che nessuno trom*** be Micol” Clizia Incorvaia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich: “Tante cattiverie nei confronti di mia sorella Micol, l’antipatia non legittima il vostro atteggiamento”.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre, Micol Incorvaia ha scoperto quanto avevano detto alle sue spalle Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Il filmato che le ha aperto gli occhi è stato anticipato da una precisazione del conduttore Alfonso Signorini: “Ci sono due donne nella Casa che, a mio parere, si esprimono in maniera eccessivamente critica nei tuoi confronti". Visto il filmato, che l’ha lasciata esterrefatta, Micol ha commentato: “Le cattiverie che ho sentito questa sera non mi hanno stupita perché ne avevo già sentito delle altre che mi avevano lasciato interdetta. Non capisco l’avversione di Patrizia nei suoi confronti. Patrizia è entrata in Casa dopo la quarantena e la prima cosa che ha fatto è stato venire da me a congratularsi. Sono rimasta molto male dopo la tua uscita al vetriolo”.

Wilma Goich: “Mai gelosa di Micol a causa di Daniele”

Signorini ha quindi avanzato l’ipotesi che Wilma abbia criticato Micol perché gelosa del suo rapporto con Daniele Dal Moro. La cantante ha negato: “Io non sono gelosa di Daniele. Non sono gelosa di Micol e di nessuna donna che avvicina Daniele perché non posso permettermi di essere gelosa”. “Mi vergogno per loro e per me stessa perché mi sento una cretina”, è stata la chiusura di Micol.

Clizia Incorvaia affronta le nemiche della sorella Micol

A entrare nella Casa per sostenere Micol è stata la sorella Clizia. “Sono qua per dirti che sei fortissima, più di quello che pensi. Più bella di quello che pensi, di una bellezza autentico e non riproducibile da nessun chirurgo estetico. Giaele è una grande amica e tu ti stai dimostrando una grande amica. In questi giorni ti ho vista triste, non farti abbattere”, ha detto a Micol per rincuorarla, poi ha incontrato Wilma e Patrizia: “Mi spiace per voi. Siete due donne che hanno fatto la storia della televisione. Questo prendere di mira una ragazza, non lo capisco. Perché questa cattiveria gratuita nei confronti di questa ragazza? Avete detto che nessun uomo la tromb***be, nessuno la guarderebbe, che beve troppo. Può non piacervi, ma non siete legittimate a prenderla di mira. Mi piacerebbe che voi chiedeste scusa. Più solidarietà tra donne”. Le due concorrenti si sono scusate.

Smentito il flirt tra Micol e Giaele

Il blocco in questione è servito anche a fare chiarezza sul rapporto tra Micol e Giaele, che avevano lasciato intendere di essere avvicinate dal punto di vista romantico tanto da averlo raccontato ad Attilio Romita. “Era solo un gioco, lo facciamo spesso ma siamo solo amiche”, ha spiegato Micol.