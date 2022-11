Perché Clizia Incorvaia entra per la sorella Micol nella casa del Grande Fratello Vip 7 Nella puntata di lunedì 28 novembre del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia entrerà nella Casa. L’influencer varcherà la porta rossa per fare una sorpresa alla sorella più piccola Micol.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di lunedì 28 novembre del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia varcherà la porta rossa come ospite. L'influencer, in passato già concorrente del reality, entrerà per fare una sorpresa alla sorella minore Micol, che di recente è stata presa di mira da alcune coinquiline. A insultarla sia per il suo aspetto fisico che per il suo comportamento sono state Wilma Goich, Patrizia Rossetti e anche Oriana Marzoli. Quest'ultima l'ha accusata di avere i capelli sporchi domandandosi cosa possa trovare di bello Edoardo Tavassi in lei. Micol infatti si sta avvicinando sempre di più al coinquilino, con il quale ha creato un bel rapporto di complicità che potrebbe presto sfociare in qualcosa di più.

Clizia Incorvaia al GF Vip per una sorpresa a Micol

Clizia Incorvaia è la sorella maggiore di Micol. Nel 2020 è stata anche lei una concorrente del GF Vip e, proprio nella Casa più spiata d'Italia, ha conosciuto il fidanzato Paolo Ciavarro, con cui ha da poco avuto il suo primo figlio, che è stato battezzato da Alfonso Signorini. L'influencer ha sempre appoggiato la decisione della sorella di intraprendere questo percorso, tanto che nel momento in cui è entrata ha pubblicato un post su Instagram facendole sentire tutto il suo sostegno: "Vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente".

Clizia Incorvaia difende la sorella Micol

In questi giorni Clizia Incorvaia è più volte intervenuta sui social per commentare quanto accaduto a Micol nella casa del GF Vip. "Donne che odiano le donne, questo è bullismo", ha scritto l'influencer sui social riferendosi ai commenti offensivi che Oriana Marzoli ha rivolto alla sorella, accusandola di avere una scarsa igiene personale. Mentre riguardo le frasi pronunciate da Wilma Goich e Patrizia Rossetti, Clizia si è espressa definendole un "brutto esempio di donne" e come "il solito branco che si schiera contro una persona".