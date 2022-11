Clizia Incorvaia fa il tifo per la sorella Micol al GF Vip: “Ti criticheranno, tu vivi intensamente” L’ingresso di Micol Incorvaia al GF VIP è iniziato con lo scontro con Antonella Fiordelisi, gelosa del suo arrivo essendo l’ex di Edoardo Donnamaria. A fare il tifo per la piccola della famiglia Incorvaia sua sorella Clizia: “Ti criticheranno sempre, tu vivi intensamente”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera il Grande Fratello VIP si è popolato di nuovi concorrenti: sei nuovi volti noti al piccolo schermo e al mondo del gossip hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Tra questi anche Micol Incorvaia, influencer e sorella dell'ex gieffina Clizia, nonché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Il suo ingresso ha infatti subito scatenato l'ira di Antonella Fiordelisi, con la quale ha avuto un battibecco non appena varcata la porta rossa: a sostenere la più piccola della famiglia Incorvaia la sorella maggiore. Su Instagram ha fatto il tifo per lei, poi la dedica: "Vivi, fai ciò che ti dice il cuore".

La dedica di Clizia Incorvaia per la sorella Micol al GF Vip

Clizia Incorvaia ieri sera ha seguito l'ingresso della sorella Micol al GF Vip. Tra le sue stories ha ripreso il momento in cui il programma ha mandato in onda il video di presentazione della giovane influencer, "Quanto sei bella, Go girl, porta il sole, love you" la prima dedica. Dopo lo scontro tra Micol e Antonella Fiordelisi, gelosa del suo ingresso, l'ex concorrente e compagna di Paolo Ciavarro ha aggiunto un post.

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente. Accanto a te.

Lo scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Il reality di Alfonso Signorini si è aperto ieri sera con l'ingresso dell'influencer, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Il suo arrivo ha subito scatenato l'ira di Antonella Fiordelisi, gelosa del suo fidanzato conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà: "Non sapevo facessi l'opinionista, che giudichi?" riferendosi al commento espresso dalla new entry sulla coppia. Poi ancora l'ha pizzicata "A letto tra voi non andava bene?", prima di essere ripresa sia da Edoardo Donnamaria poi da Sonia Bruganelli.