“Donne che odiano le donne”, Clizia Incorvaia denuncia bullismo nei confronti della sorella Micol Clizia Incorvaia non ha alcuna intenzione di stare a guardare mentre alcune donne della Casa prendono di mira la sorella Micol con una serie di accuse sul suo aspetto fisico. “Il più brutto esempio da dare ai giovani, è bullismo”, lamenta sui social l’ex gieffina.

Clizia Incorvaia costretta ad intervenire nei confronti della sorella Micol. Negli ultimi giorni la concorrente è stata presa di mira da diverse donne della casa, a partire da Oriana Marzoli che ha trovato la complicità di Antonella Fiordelisi. Le due non si sono risparmiate commenti offensivi nei confronti di Micol, in particolare sul suo aspetto fisico.

Clizia Incorvaia furiosa con Antonella e Oriana al GFVip

"Dire ‘Fai ca*are', ‘Fa schifo, ‘è sporca e non si lava, che schifo ha i capelli sporchi, ‘ha un fisico brutto'. Dire tutte queste cose danneggiando e screditando una persona è BULLISMO", denuncia Clizia Incorvaia su Instagram. Il riferimento è a al modo in cui le donne della casa si stanno sempre più spesso rivolgendo a Micol, ragazza semplice e acqua e sapone. Clizia non ha nessuna intenzione di stare a guardare e sui social si sfoga prendendo le difese della sorella. "Donne che odiano le donne", continua. "Il più brutto esempio da dare ai giovani. In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo", scrive sperando che certi comportamenti non passino inosservati e che vengano puniti dal programma.

Cos’ha detto Oriana su Micol Incorvaia

L’influencer venezuelana, in particolare, non si è risparmiata in materia di critiche nei confronti di Micol. “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza”, ha detto a Edoardo Donnamaria. “L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo”. Oriana ha proseguito sostenendo che Micol non abbia un grande rapporto con la pulizia. Accuse che immediatamente sono state ben accolte da Antonella Fiodelisi, che pur di attaccare Micol sotto un qualunque punto di vista farebbe di tutto. "Vorrei capire che cosa ci ha trovato Edoardo in questa", le ha fatto eco. Poi sempre Oriana: "Ma poi anche come si trucca? Come si veste?".