GFVip, Oriana Marzoli sparla di Micol Incorvaia: “È sporca, non si lava i capelli” Oriana Marzoli non perde occasione per sparlare di Micol Incorvaia e chiacchierando con Edoardo Donnamaria gli confida: “Non si lava, ha sempre i capelli sporchi”.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip le dinamiche si inaspriscono sempre di più e basta un nonnulla per trovare il modo di attaccare gli altri inquilini. Ed è così che chiacchierando con i gieffini, Oriana Marzoli non si lascia intimidire e dice alcune cose, non propriamente piacevoli, su Micol Incorvaia.

Oriana Marzoli parla di Micol Incorvaia

L'interlocutore della concorrente spagnola è Edoardo Donnamaria, ed è proprio a lui che si rivolge facendogli notare che secondo lei, Micol non avesse un grande rapporto con la pulizia, dal momento che in più occasioni le è capitato di aiutarla a sistemare i capelli che, secondo la Marzoli, sarebbero stati sporchi:

Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?'

Il gieffino, tra il divertito e l'infastidito, risponde dicendo: "Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti".

Micol Incorvaia e il rapporto con gli altri inquilini

A quanto pare Micol Incorvaia ha risvegliato le antipatie di non pochi concorrenti. Non soltanto Antonella Fiordelisi che la vede come una rivale, essendo stata l'ex fidanzata del suo attuale flirt, ma anche Oriana Marzoli sembra non avere instaurato un grande rapporto con lei e quando le è possibile, infatti, la attacca o cerca di screditarla agli occhi degli altri. Intanto, Micol sembra aver trovato supporto in Giaele De Donà con la quale è nata un'intesa piuttosto forte e anche con Edoardo Tavassi, il quale non ha nascosto il suo interesse nei confronti della Incorvaia junior, sebbene lei non abbia ben chiaro se lui sia sincero o meno.