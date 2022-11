Micol Incorvaia su Edoardo Tavassi dopo la puntata del GFVip: “Non so quanto sia sincero” Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi dopo la puntata di ieri sera hanno parlato del loro rapporto. L’influencer ha detto a Giaele: “Sono in difficoltà, non so come comportarmi”, per Tavassi è ancora tutto da scrivere: “Non è esattamente il mio tipo, ma non escludo possa piacermi”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto nascere una nuova "ship"? Su Twitter hanno già creato il fanclub, "Gli Incorvassi", ma i due concorrenti nutrono ancora dei dubbi sui loro reali interessi. Negli ultimi giorni Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono avvicinati dopo aver scoperto interessi in comune e una complicità inaspettata. Un timido Tavassi aveva anche provato a strapparle un bacio a stampo per scoprire quale sarebbe stata la sua reazioni. Dopo la puntata di ieri sera nella quale Alfonso Signorini ha aperto la parentesi dedicata a loro, entrambi si sono sfogati con Giaele De Donà.

Lo sfogo di Micol Incorvaia

Dopo la puntata Micol Incorvaia ha commentato il suo rapporto con Edoardo Tavassi che fino a pochi giorni fa lo definiva come "un fratellone". A Giaele De Donà ha ammesso di sentirsi in difficoltà, è preoccupata perché non sa cosa prova: non vorrebbe illudere il suo inquilino.

Sono in difficoltà, non so quanto lui sia sincero. Non so come comportarmi, ma non voglio parlarne. Andiamo d'accordo, se io vedessi un atteggiamento particolare o se mi dicesse che le cose sono cambiate metterei le cose in chiaro. Ma non so se stiamo scherzando.

La confessione di Edoardo Tavassi

Anche Edoardo Tavassi ha parlato di Micol Incorvaia dopo la puntata, "Io con lei mi trovo bene" ha detto a Giaele De Donà in giardino nonostante non sia esattamente il suo tipo di donna.

Io con lei mi trovo bene, non è proprio il mio tipo ma ho 38 anni, lei è carina ma io vado oltre. Mi trovo bene con lei, secondo me potrebbe nascere o una grande amicizia o non escludo che possa piacermi.

Anche per Tavassi dunque nulla è già scritto: una "ship" nata per gioco potrebbe trasformarsi in amore o in una grande amicizia. Intanto mentre le donne della Casa si struccavano, il VIP le ha raggiunte. Ha cominciato a dare fastidio alla Incorvaia: "Quando uscirai cascherai nella tela del ragno, chi entra a casa mia passa per il letto" ha scherzato toccandole i capelli.