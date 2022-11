Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia al GF VIP: “Vittima e furba, non ti vergogni?” Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip: Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno litigato ancora dopo quanto successo nell’ultima puntata andata in onda. Tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria, la sorella di Clizia ha deciso di mettere un punto con entrambi: “Stop alle comunicazioni”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle: ieri Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno litigato nella zona Beauty, l'influencer campana ancora non ha digerito gli abbracci che Edoardo Donnamaria e la sua ex si sono scambiati a sua insaputa. "Per me una che fa così è una ragazza furba", gli animi si sono scaldati e nella discussione è intervenuto anche il volto di Forum. "Chiudiamo ogni tipo di comunicazione" la richiesta di Micol.

Lo scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Dopo quanto accaduto nell'ultima puntata andata in onda, Antonella e Micol non si sforzano più ad andare d'accordo e ieri si sono rese protagoniste di un acceso scontro in zona beauty. L'ex schermitrice ha accusato l'ex di Edoardo di averlo abbracciato proprio quando lei non c'era, poi di aver parlato male di lei in Confessionale, "Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba" ha alzato la voce la Fiordelisi che quando ha visto Micol allontanarsi ha incalzato: "Ma perché te ne vai? Hai paura di guardarmi in faccia? Sembra che hai paura di affrontarmi". "Non ho paura, non ti voglio guardare perché non mi interessa avere uno scambio con te, contatti o scambi di alcun tipo" ha risposto la Incorvaia, prima di lasciare la stanza.

Le due concorrenti si sono ritrovate a parlare in giardino in un secondo momento, "Chiudiamo ogni tipo di comunicazione, basta" ha detto Micol, "Ok così eviteremo di fare altre clip, ognuno farà il suo percorso" ha chiuso Antonella.

Scoppia la lite anche tra Micol e Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia dopo aver litigato con Antonella, è andata in cucina dove è stata raggiunta da Edoardo. Gli ha ribadito di esserci rimasta male per il modo in cui ha parlato della loro breve love story: "Tu hai semplicemente sminuito e minimizzato, se ti fossi comportato in maniera naturale, le scene degli abbracci non sarebbero sembrate cose fatte di soppiatto". "Non capisco il tuo atteggiamento, non posso comportarmi come mi comporterei se non ci fosse lei, dovevo dire che eravamo innamorati?" ha replicato Donnamaria, "Non voglio più che questa persona abbia qualcosa da ridire su di me, non ci parliamo più" ha concluso Micol.