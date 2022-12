Antonella Fiordelisi contro Giaele De Donà: “Tuo marito sta con le altre perché non ti sopporta” Ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip. Antonella ha tirato in ballo anche il marito di Giaele, Bradford Beck.

Ancora scontri tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. In mattinata, Giaele si era detta pronta a prendere le distanze da Antonella, poi un nuovo scontro tra le due donne in giardino. A stuzzicare è stata Fiordelisi che ha detto: "Micol mica parla male di me con voi qui in giardino, deve parlare con Giaele sotto le coperte. Quando c'erano solo loro due nel cortiletto e non c'era nessuno attorno sparlavano".

Giaele De Donà si scaglia contro Antonella Fiordelisi

Giaele De Donà non ha lasciato correre e si è scagliata contro Antonella Fiordelisi: "Ci hai puntato il dito contro dicendo: "Voi che la sera parlate male di me", come se fosse il pensiero principale. Ma secondo te, noi la sera pensiamo a te? Non sentirti sempre la protagonista di tutto". E ha ironizzato: "Per me sei così importante che parlo solo di te. Hai ragione, quattro sere di fila a parlare di chi? Di Antonella. Mi interessa così tanto".

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi sul marito di Giaele De Donà

Per replicare a Giaele, Antonella Fiordelisi ha tirato in ballo il marito della gieffina, Bradford Beck:

Mi sembri Genoveffa. Mamma mia come risponde, come sei antipatica. Ma come fa a sopportarti tuo marito, ci credo che avete l'amore libero. Deve stare pure con altre tuo marito, per come sei pesante. Vai a sparlare di me, se ti rende felice. Tuo marito pagherà per farti rimanere qui dentro perché sta una bomba fuori.

Giaele De Donà ha risposto a tono: "Ma come fa a sopportarti Edoardo! Amore libero non significa essere pesante, non sai neanche il suo significato. Tesoro, guarda, ho altro da fare che parlare di te. Ma se sei tu che stavi parlando di me con Patrizia e poi dici: "No, ma io parlo in faccia e voi siete tutti falsi, tutti ignavi", quando sei la prima che sparla di tutti alle spalle. Quante volte ti ho beccato parlare male di me. Ieri non stavi sparlando di me in cameretta? Io ci sento". E ha concluso: