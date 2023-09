Lino Banfi a 87 anni è nel cast di Ballando con le stelle 2023 Da tempo, il comico pugliese viene corteggiato da Milly Carlucci e, come spiega lui stesso nel video, ha finalmente dichiarato che questo è il momento giusto per accettare. A 87 anni è tra i più anziani a partecipare (il record è di Albertazzi a 91 anni nel 2014).

Lino Banfi, il "nonno d'Italia", ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel cast di Ballando con le stelle. Da anni, il comico pugliese viene corteggiato da Milly Carlucci e, come spiega lui stesso nel video, ha pensato che è arrivato il momento giusto per accettare. All'età di 87 anni, Lino Banfi va ad alzare "l'età media" del cast anche se non si tratta di un record: il più anziano di sempre resta Giorgio Albertazzi che, quando partecipò nel 2014, aveva 91 anni.

La dichiarazione di Lino Banfi

In un simpatico video fatto di botta e risposta, dove dall'altro lato della camera dovrebbe trovarsi presumibilmente sua figlia Rosanna, Lino Banfi motiva così di aver accettato l'invito di Milly Carlucci:

Sono anni che mi stanno dicendo di fare Ballando con le stelle. Io non è che non voglio farlo, ma non so fare certe cose. Lo faccio o non lo faccio? A un certo punto, ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, la verità è che comincio ad avere paura del fatto che…alla fine ci ho pensato e ho detto ma perché, visto che chi fa già la trasmissione non è proprio di primo pelo, vuoi vedere che forse è il momento opportuno…lo faccio! Sì! Milly-metricamente dovevo dire questa frase: faccio Ballando con le stelle!

La nuova edizione di Ballando con le stelle

Nelle prossime ore dovrebbe essere definito il cast completo della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci arriva a una storica diciannovesima edizione, forte di ascolti sempre buoni e di una liturgia ormai consolidata. Tra le novità di quest'anno, c'è grande attesa per il ritorno di Teo Mammucari, dopo l'addio a Mediaset. Tra i concorrenti ci sarà anche Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. Ci saranno anche Giovanni Terzi e Simona Ventura, compagni nella vita ma divisi nel gioco. Anche Paola Perego ha accettato di partecipare alla nuova edizione dello show e tra i nomi che suscitano maggiore curiosità, c'è sicuramente la partecipazione di Antonio Caprarica.