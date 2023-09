Paola Perego è la sesta concorrente di Ballando con le stelle 2023 Paola Perego sarà la sesta concorrente di Ballando con le stelle. La conduttrice, come annunciato con un video, si sta preparando in maniera particolare per partecipare alla prossima edizione dello show danzante di Milly Carlucci.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova edizione di Ballando con le stelle si avvicina, il prossimo 21 ottobre, infatti, si tornerà a ballare in prima serata su Rai1, e in vista dell'esordio pian piano vengono snocciolati tutti i concorrenti che si cimenteranno sulla pista da ballo. È il turno, adesso, di Paola Perego, come annunciato in un video diffuso sui social.

Il video di Paola Perego nuova concorrente

Seduta sul divano, in tenuta da ballerina e intenta a guardare attentamente la tv, dove a tutto schermo c'è una delle scene più iconiche di Flashdance, Paola Perego si sta preparando per l'edizione di Ballando, con tanto di ciotola di patatine a portata di mano. Una voce fuori campo interrompe il momento esordendo: "Paola, ma è così che ti prepari per Ballando con le stelle?", "Eh mi sono vestita da ballerina, c'è tempo ancora" dice la conduttrice, per ricevere un ulteriore rimprovero dell'amica: "Ma quale tempo, guarda che il 21 ottobre sei in pista", ma il battibecco si chiude così: "Sì, questa è la sedicesima volta che guardo Flashdance, alla ventunesima, per osmosi, saprò ballare". Un modo scherzoso per annunciare la partecipazione allo show di Milly Carlucci, nel quale si metterà alla prova, mostrando le sue doti, come d'altra parte aveva fatto anche nella scorsa edizione dello show, partecipando come ballerina per una notte.

Anche Simona Ventura nel cast di Ballando

Tra i concorrenti di questa nuova edizione, c'è anche un'amica e collega di Paola Perego, ovvero Simona Ventura. Le due conduttrici lavorano fianco a fianco nella trasmissione della domenica mattina "Citofonare Rai Due", che ha permesso loro non solo di avere uno spazio in tv, ma anche di trovare il giusto equilibrio tra intrattenimento e varietà, in una fascia come quella mattutina. In più occasioni hanno raccontato di come questo connubio sia stato vincente e di come il lavoro di squadra abbia rinsaldato, ancor di più, la loro amicizia. Stavolta, però, si troveranno ad essere rivali sulla pista da ballo, dove con SuperSimo ci sarà anche il compagno Giovanni Terzi.