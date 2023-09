Antonio Caprarica a Ballando con le stelle: “Per rimettermi in forma, ma mia moglie era contraria” “Ho 72 anni, comincio ad essere preoccupato da una fisicità di cui non mi sono curato”, racconta il giornalista al Corriere rivelando i motivi che lo hanno spinto a partecipare alo show. “Naturalmente non vado gratis, ma non si tratta di cifre che mi permetteranno sei mesi ai Caraibi”.

Antonio Caprarica è tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. A partire da sabato 21 ottobre, il giornalista scenderà in pista nel programma di Milly Carlucci per un’esperienza del tutto inedita. “Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via”, ironizza sulle pagine del Corriere della Sera.

Perché Caprarica ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle

“Ho 72 anni, sono entrato nell’ottavo decennio della mia vita e comincio ad essere un po’ preoccupato da una fisicità di cui non mi sono tanto curato”, racconta il giornalista in un’intervista al Corriere che rivela i motivi che lo hanno spinto a partecipare al programma. “Ho smesso di giocare a tennis prima dei 60 anni, non corro, cammino poco. Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma”. Naturalmente partecipare come parte del cast del programma tv prevede un cachet, ma il giornalista assicura di non aver ricevuto affatto proposte stellari: “Naturalmente non vado gratis, ma voglio rassicurare che non si parla di cifre fantastiche, di quelle per cui puoi andare ai Caraibi per sei mesi senza far niente, purtroppo no”.

Chi è Antonio Caprarica, il giornalista esperto dei reali britannici

Giornalista di origine pugliese, Caprarica ha iniziato a collaborare con il settimanale Mondo Nuovo, poi come cronista de l’Unità, organo ufficiale del partito comunista. “Non me ne pento, ci mancherebbe”, racconta al Corriere. “Sono stato sessantottino. Ero attratto da quegli ideali di riscatto e liberazione, anche se poi la realtà ci ha dato lezioni diverse”. In seguito, entrato in Rai, ha lavorato come invitato di guerra. Indimenticabile la sua esperienza in Afghanistan. “Lì si rischiava la pelle, è un’esperienza che ti mette a contatto brutale con la morte, con il sangue, con la miseria”. La chiusura con la Rai arriva nel 2013: “L’ho vissuta come una sofferenza”, ammette. “Fu una cosa inaspettata. A qualcuno non ero simpatico”. Poi l’amore per Londra e il mondo britannico: “Mi colpiva il modo in cui vivono la società”, racconta. Negli anni, è diventato tra i maggiori esperti in Italia di Royal Family.

L’amore con la pianista russa Iolanta Miroshnikova

È sposato con la pianista russa Iolanta Miroshnikova, conosciuta ad un concerto a Mosca all’ambasciata italiana. “Quella sera mi sono innamorato all’istante, ma non è stato un colpo di fulmine ricambiato immediatamente, ho dovuto faticare”, raconta al Corriere. La moglie in un primo momento non sarebbe stata particolarmente convinta della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci. “All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa…”, racconta il giornalista. “La mia ambizione è quella di trascinare mia moglie in un valzer come quello”.