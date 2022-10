Jessica Morlacchi su Memo Remigi: “Scuse arrivate tardi, gesto goliardico? Mai dato confidenza fisica”

Jessica Morlacchi è tornata a esprimersi sul caso che l'ha vista suo malgrado protagonista. Nei giorni scorsi, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi – secondo quanto appare in un video diffuso poi sui social – avrebbe sfiorato il fondoschiena della cantante. Il gesto, che il cantante ha definito goliardico, gli è costato la rottura del rapporto con la trasmissione di Rai1, oltre alla ferma posizione dell'azienda.

Raggiunta da una troupe di Zona Bianca, Jessica Morlacchi all'inizio è apparsa reticente a tornare sull'argomento invitando l'inviata a fare riferimento al post che ha pubblicato su Instagram, poi ha spiegato di essere in fondo dispiaciuta anche per lo stesso Memo Remigi:

Memo Remigi, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it poco prima di essere escluso dal cast di Oggi è un altro giorno, aveva parlato di un "gesto goliardico". Jessica Morlacchi non ci sta e ha spiegato di non avere mai permesso tale confidenza a nessuno:

Posso dirti quello che penso a prescindere da quello che è successo tra me e Memo. La confidenza verbale è una cosa, la confidenza fisica è un'altra. E io la confidenza fisica non l'ho mai data a nessuno. Mi ha chiesto di non farlo passare per quello che non è? Sono io che non devo passare per quella che non sono. Non posso passare per una persona a cui stanno bene certe cose, perché non è mai successo nella mia vita e non ricapiterà mai più.