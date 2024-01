Jessica Morlacchi riappare su Rai1: “Spieghiamolo a casa che ho fatto un passaggio dal chirurgo” Jessica Morlacchi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove si è resa protagonista di un simpatico siparietto con la conduttrice, parlando dei suoi ritocchi estetici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Jessica Morlacchi è stata ospite della puntata de La Volta Buona, lo show pomeridiano di Caterina Balivo, ritornando così su Rai1 dopo la chiusura della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, di cui era una delle presenze fisse. Durante la sua chiacchierata con la conduttrice non sono mancati momenti di ilarità, che hanno dato vita ad un simpatico siparietto.

Il siparietto tra Jessica Morlacchi e Caterina Balivo

Caterina Balivo, infatti, ha accolto la sua ospite parlando dei suoi trascorsi televisivi, che includono anche una partecipazione al programma di cui era al timone sempre nel pomeriggio di Rai1, ovvero Vieni da Me. Proprio in una delle puntate, presenziò anche Jessica Morlacchi, dall'aspetto decisamente diverso da quello attuale, ma è stata la cantante a spiegare chiaramente: "Diciamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo. È la verità, sono sincera". Parlando della sua partecipazione ad Oggi è un altro giorno, ha anche raccontato la fine della sua ultima frequentazione: "Grazie a Serena ho trovato l'amore. Poi è finita, sono strani questi uomini… Io sono perfetta ho anche messo tutto a posto!". La padrona di casa non si è trattenuta dal fare una battuta: "Come ha fatto Serena a tenerti tre anni? Una santa!".

Il dispiacere per la chiusura di Oggi è un altro giorno

Come già accennato, Jessica Morlacchi è stata tra gli affetti stabili di Serena Bortone per tutta la durata del suo programma. Ospite fissa si dilettava nel cantare, accompagnata al pianoforte tanto da Antonio Mezzancella, quanto da Memo Remigi, prima dello scandalo che lo colpì scaturito proprio da un gesto inopportuno nei confronti della cantante. Quando, poi, giunse la notizia che il programma sarebbe stato cancellato, sui social Morlacchi non esitò a dire la sua: "Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità".