Oggi è un altro giorno chiude, Jessica Morlacchi: “Sono basita, il motivo ancora non mi è chiaro” Con la cancellazione di Oggi è un altro giorno, lascia Rai 1 anche l’intera squadra di volti affezionati del programma, compresa la cantante Jessica Morlacchi. “Sono rimasta senza parole, è sempre stato un programma pulito”, si sfoga. “Ora sogno di tornare a cantare a Sanremo”.

A cura di Giulia Turco

Serena Bortone trasloca su Rai 3, a partire dalla prossima stagione. Dopo la cancellazione del suo contenitore pomeridiano Oggi è un altro giorno, la conduttrice lascia la rete ammiraglia per prendere le redini di Le Parole, al posto di Massimo Gramellini che invece passa a La 7.

La reazione di Jessica Morlacchi alla chiusura di Oggi è un altro giorno

Che ne sarà dunque della squadra di Oggi è un altro giorno? Il programma è stato spazzato via dal palinsesto e così anche tutti i protagonisti ormai affezionati dello show. Tra questi anche la cantante Jessica Morlacchi, ormai veterana dello studio, che ha commentato amareggiata la decisione di chiudere definitivamente i battenti. “Sono rimasta basita, senza parole”, ha fatto sapere ai microfoni di SuperGuidaTv. “È stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità”, sottolinea. “Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro”. Che cosa farà dunque Morlacchi da ora in poi? “Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi, ma non mangio pesce”, scherza. “Non ho mai smesso di desiderare il Festival perché il palco italiano più importante. Mi auguro di poterlo calcare di nuovo”.

Serena Bortone prende il posto di Gramellini su Rai 3

Per la conduttrice allo su Rai 3 è più che altro un ritorno, visto che la rete precedentemente l’aveva già ospitata in qualità di conduttrice di Agorà. Serena Bortone torna nel palinsesto del fine settimana, per la precisione nell’access prime time del sabato sera. Il programma, Le Parole, mantiene dunque la sua collocazione, ma cambia la conduzione, con il passaggio di Massimo Gramellini che ha deciso di salutare la Rai per traslocare su La 7, dove condurrà un programma in concorrenza diretta con quello di Serena Bortone. La conduttrice dovrebbe essere affiancata da Roberto Vecchioni e Saverio Raimondo, salvo cambiamenti imprevisti.