Linda Lorenzi: “Fu Corrado a scegliermi. Ho posato per Playboy e oggi vado a messa tutti i giorni” Linda Lorenzi, nota soubrette degli Anni Ottanta, si racconta in una lunga intervista dove ripercorre la sua carriera. Lontana dalla tv da tempo, ora vive nel suo paese natale in Puglia, ma ricorda con nostalgia i suoi esordi sul piccolo schermo.

A cura di Ilaria Costabile

Linda Lorenzi è stata una delle soubrette più note della tv Anni Ottanta, ma attualmente è lontana dalla tv e si occupa di tutt'altro, sebbene la sua carriera sul piccolo schermo sia stata piuttosto ricca di esperienze di ogni genere. In un'intervista al Corriere della Sera, si racconta parlando del suo passato e di come sia arrivata a raggiungere il successo, sebbene la sua vita sia del tutto diversa: "Oggi sono per tutti Anna Chetta, il mio vero nome. Vivo a Castelnuovo Scrivia, provincia di Alessandria e in paese pochi sanno che negli Anni Ottanta sono stata Linda Lorenzi".

L'esordio in televisione

Essere un personaggio noto, le ha permesso di arrivare al cuore di molte persone che, infatti, non hanno mai smesso di dimostrarle il loro affetto: "Ricevevo migliaia di lettere, molte di queste le conservo ancora. Ce n’è una particolarmente tenera, è di un ammiratore di appena otto anni". L'esordio in televisione, però, non è stato cercato o voluto:

È arrivato con Ettore Andenna, che molti ricorderanno. Lui faceva La bustarella, trasmissione di Antenna 3 Lombardia. Metteva in competizione delle città del Nord e quando arrivò il turno della mia città, io vinsi come Miss. Lui mi volle anche nella sua trasmissione Settimo Round. Io ero giunta alla terza media e poi mi ero messa a lavorare. Prima come parrucchiera, poi in un calzaturificio. La tv in casa era da guardare e basta, non “da fare”, papà non la vedeva bene.

Il successo da Tony Binarelli a Corrado

Nonostante la ritrosia dei genitori, che per lei avevano previsto tutt'altro, Linda continua il suo percorso nel mondo dello spettacolo affiancando con successo Tony Binarelli: "Tony mi ha insegnato a stare sul palco e ha voluto trasmettermi anche nozioni di prestidigitazione, che poi ho messo in pratica in numerose serate, da sola". Gli insegnamenti del mago Binarelli, però, l'hanno portata accanto ad un grande nome della tv: "Corrado mi aveva notata e mi chiese di affiancarlo. Così si materializzò la popolarità vera. Lui era un uomo difficile ma di grande educazione, rispettava tutti". In realtà, come racconta lei stessa a sceglierla fu qualcun'altro insieme al conduttore: "Anni dopo, Silvio Berlusconi mi confessò che a scegliermi era stato Pier Silvio, all’epoca poco più di un bambino".

Linda Lorenzi e Corrado in "Il pranzo è servito", fonte Instagram

Linda Lorenzi e la bellezza

Il nome di Linda Lorenzi è legato al doppio filo con il concetto di bellezza. Le proposero di fare un fotoromanzo a luci rosse, lei rifiutò, ma accettò di farsi fotografare senza veli per Playboy, nonostante questa scelta la sua famiglia non l'ebbe mai accettata:

Prima mi accertai che non ci fossero pose particolarmente volgari. Quindi Tony mi rassicurò dicendo che le foto le avrebbe scattate suo fratello Alessandro, peraltro con uno pseudonimo poiché all’epoca collaborava con Famiglia Cristiana. Quindi lo dissi a papà, qualche giorno prima che il servizio uscisse. Fece una scenata tremenda, temeva il giudizio del paese. Poi gli lasciai la copia sul tavolo ma si rifiutò di sfogliarla. Anzi, per dirla tutta, quando vedeva me in televisione cambiava canale. Altri tempi.

Il suo fascino la portò all'attenzione di molti volti della televisione, che non esitarono a mostrarle le loro attenzioni, fu chiamata anche da Fellini che aveva notato le sue abilità da prestigiatrice, ma decise di non prendere parte ai casting del film. Nel frattempo, altre personalità le si erano avvicinate:

Maurizio Costanzo, una corte leggera. Ma sono passati tanti anni. Poi io mi fidanzai molto presto con quello che è ancora mio marito, Marco Foroni. Quando il dottor Berlusconi mi invitò a passare il Capodanno ad Arcore, ci andai con Marco. E ci tengo a dire che c’erano anche Veronica Lario e le mogli di Confalonieri, Pillitteri e di tutti i convitati. Berlusconi, per come l’ho conosciuto io, è stata una persona squisita.

Linda Lorenzi, fonte Instagram

La vita lontano dalla tv

All'inizio degli Anni Novanta, Linda decise di allontanarsi dal piccolo schermo "Non c'era più spazio per me" e partì per Ibiza con il marito Marco, dove per anni hanno vissuto aprendo un ristorante: "È stato bellissimo liberarsi delle paillettes". Ora è grata della sua vita "prego tutti i giorni, vado a messa ogni sera", sebbene abbia rischiato e non poco: "Qualche anno fa ci siamo trasferiti a Londra perché Marco, che fa lo chef, stava aprendo un ristorante. Mi sentivo sempre stanca, avevo dolore al braccio. Tornai in Italia per fare le analisi e mi ricoverarono d’urgenza: avevo un’arteria quasi del tutto occlusa. Per fortuna l’operazione è andata bene e oggi sono in salute".