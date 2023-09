Il video di presentazione di Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, a Il Collegio 8 Carmelina Iannoni ha registrato il suo video di presentazione e per l’ottava edizione de Il Collegio. La figlia di Carmen Di Pietro è alla sua prima esperienza televisiva ma in video mostra di avere le idee chiare. E promette: “Se mi fanno arrabbiare, divento una bestia”.

A cura di Stefania Rocco

Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, ha registrato il suo video di presentazione per la nuova edizione de Il Collegio. La 14enne è alla sua prima esperienza televisiva ma in video mostra già di avere le idee chiare. Disinvolta e pronta a questa esperienza che la catapulterà nella scuola dei primi anni 2000, Carmelina si è raccontata così di fronte alle telecamere di Rai2: “Ciao, sono Carmelina, ho 14 anni e mi impegno moltissimo a scuola. Ho la media del 7 e sono bravissima in matematica. Dentro sono molto dolce, emotiva e simpatica, però ho un carattere molto forte e se qualcuno mi fa arrabbiare, divento una bestia. Mia madre è Carmen Di Pietro, per chi non lo sapesse. È una showgirl, ha fatto molti reality”.

La madre Carmen Di Pietro: “In casa non sa fare niente”

Carmen Di Pietro, popolare mamma di Carmelina, è apparsa nel video di presentazione registrato dalla figlia per raccontare il loro rapporto e la vita domestica alle prese con una figlia 14enne: “Carmelina è una ragazza intelligente, volenterosa, però vorrei che facesse di più i servizi di casa, tipo spolverare, passare l’aspirapolvere, fare la lavatrice. Non sa fare niente. A volte mi fa arrabbiare perché le do dei consigli da mamma e lei non li accetta”. Nel filmato, accanto a Carmelina, compare anche il fratello Alessandro, già ex concorrente dell’Isola dei famosi. Proprio per dedicarsi allo studio, e sebbene fosse uno dei papabili vincitori considerato l’affetto del pubblico nei suoi confronti, Alessandro decise di lasciare il reality e riprendere i suoi esami all’università.

Anche la figlia di Matilde Brandi nel cast de Il Collegio

A partecipare all’ottava edizione de Il Collegio saranno due “figlie di”. La prima è, appunto, la giovane Carmelina. La seconda è Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi e del commercialista Marco Costantini, suo compagno fino al 2020. Per entrambe si tratta della prima esperienza televisiva. Il Collegio, a partire da quest’anno, apre le porte anche ai figli dei personaggi famosi. Mai prima dell’edizione 2023 – che avrà la voce narrante di Stefano De Martino – il figlio di un personaggio famoso aveva varcato le porte de Il Collegio. Proprio in queste ore, Perla Maria, figlia di Maria Monsè, ha fatto sapere di essere stata scartata.