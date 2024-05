video suggerito

Il futuro di Pomeriggio Cinque: “Myrta Merlino lascia il programma in anticipo”, chi prenderà il suo posto Myrta Merlino, secondo Dagospia, lascerà la conduzione di questa edizione di Pomeriggio Cinque in anticipo. Al suo posto, un collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità in arrivo alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Secondo quanto sostiene il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, Myrta Merlino lascerà il timone di questa stagione del programma di Canale5 in anticipo. Tuttavia, ciò non significa che dirà addio al programma. Il suo nome, infatti, figura tra i papabili conduttori della prossima edizione. Vediamo il quadro che emerge dalle indiscrezioni.

Myrta Merlino e il futuro di Pomeriggio Cinque

Secondo quanto sostiene Giuseppe Candela, Myrta Merlino lascerà Pomeriggio Cinque in anticipo. La sua conduzione, almeno per quanto riguarda questa stagione, dovrebbe concludersi il 31 maggio. Il timone, poi, passerà in mano al giornalista Giuseppe Brindisi. Già nei mesi scorsi è accaduto che Brindisi sostituisse Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque quando la cinquantacinquenne era assente per motivi di salute o per motivi personali. Dopo il 31 maggio, Brindisi dovrebbe condurre il programma di Canale 5 nelle due settimane conclusive prima della pausa estiva.

Chi condurrà Pomeriggio Cinque in autunno

Dagospia ipotizza anche i nomi di coloro chi potrebbero assumere la conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque in partenza in autunno. A quanto pare, la più gettonata sarebbe Cesara Buonamici, che abbiamo già visto cimentarsi nel ruolo di opinionista del Grande Fratello, oltre alla conduzione del Tg5. Tra i nomi papabili ci sarebbe anche quello di Simona Branchetti, che nel frattempo condurrà una nuova edizione di Morning News non appena Mattino Cinque si fermerà per la pausa estiva. Non si esclude la possibilità che possa essere riconfermata alla conduzione la stessa Myrta Merlino. Intanto, buone notizie per Federica Panicucci e Roberto Poletti. Il programma Mattino 4, infatti, terrà compagnia agli spettatori fino al 28 giugno.