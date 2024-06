video suggerito

Su Canale5 arrivano Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque Estate: i conduttori e quando andranno in onda Mediaset terrà compagnia agli spettatori di Canale5 durante la stagione calda con Mattino Cinque News Estate e Pomeriggio Estate. Alla conduzione Dario Maltese e Simona Branchetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dario Maltese e Simona Branchetti

L'estate è ormai alle porte e il palinsesto di Canale5 si prepara a tenere compagnia agli spettatori durante la stagione più calda. I programmi di informazione Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque andranno in onda in una veste rinnovata e con nuovi conduttori. Al via Mattino Cinque News Estate e Pomeriggio Cinque Estate. Vediamo quali sono i volti su cui Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare per l'estate 2024.

Mattino Cinque News Estate sarà condotto da Dario Maltese

Sarà Dario Maltese a condurre Mattino Cinque News Estate, la versione estiva del programma Mattino Cinque. Il giornalista prenderà il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Già volto del Tg5, il quarantasettenne è reduce dall'esperienza di opinionista del reality L'isola dei famosi, che si è concluso mercoledì 5 giugno con la vittoria di Aras Senol. L'ultima puntata di Mattino Cinque andrà in onda venerdì 28 giugno. Da lunedì 1 luglio avrà inizio Mattino Cinque News Estate. Dal 2021 al 2023, è stata Simona Branchetti a occuparsi del programma di informazione di Canale5 previsto al mattino. Il programma si chiamava Morning News. Per lei, nuove esperienze all'orizzonte.

Pomeriggio Cinque Estate sarà condotto da Simona Branchetti

Simona Branchetti sarà la conduttrice di Pomeriggio Cinque Estate, il contenitore estivo che prenderà il posto di Pomeriggio Cinque nella stagione calda. Il programma pomeridiano condotto da Myrta Merlino andrà in onda fino a venerdì 14 giugno. Da lunedì 17 giugno prenderà il via la versione estiva. A settembre, poi, Simona Branchetti cederà nuovamente il timone a Myrta Merlino che rimarrà ben salda alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

In arrivo un nuovo talk su Rete 4

Vediamo ora le novità che riguardano il palinsesto di Rete4:

A partire da lunedì 17 giugno nel preserale andrà in onda un nuovo talk condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra;

Sabrina Scampini sarà la protagonista del weekend;

Zona Bianca proseguirà con la regolare programmazione.