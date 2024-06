video suggerito

4 di sera, il nuovo programma di Rete 4 condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra Arriva su Rete 4 un nuovo programma nell'access prime time, ovvero "4 di sera" una trasmissione interamente dedicata all'attualità. La conduzione è stata affidata a Roberto Poletti e Francesca Barra.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'estate i palinsesti televisivi tendono a rinnovarsi a dare spazio anche a nuovi volti, oltre che a nuovi programmi, ed è così che anche Rete 4 ha trovato il suo access prime time per la stagione estiva. A partire da martedì 25 giugno, partirà la trasmissione "4 di sera" che sarà condotta da Francesca Barra e Roberto Poletti.

Il nuovo programma di Rete 4

A riportare la notizia è Davide Maggio, secondo cui il nuovo titolo dell'access prime time di Rete 4 sarà incentrato sull'attualità, non solamente sulla politica, venendo a creare uno spazio informativo in cui si possa parlare di quegli avvenimenti che segnano l'agenda quotidiana. 4 di sera andrà a prendere il posto di Prima di Domani, condotto da Bianca Berlinguer, il cui futuro, però, non è stato L'obiettivo sarebbe quello di dare uno sprint ad una fascia oraria come quella del pre-serale che, negli ultimi mesi, sembra non aver avuto il riscontro sperato in termini di ascolti e, quindi, con una nuova conduzione nonché una nuova impostazione del programma, la speranza è che almeno la stagione estiva possa godere di questa ventata di novità. Si tratterebbe in entrambi i casi di una nuova esperienza al timone di una trasmissione, sebbene Poletti abbia già condotto un contenitore mattutino, sempre in Mediaset, mentre Francesca Barra sia stata il volto di In Onda su La7.

L'informazione in Mediaset passa per Rete 4

Rete 4 si conferma, anche d'estate, come la rete che fornisce un'informazione più sfaccettata tra i canali Mediaset, soprattutto con l'arrivo di Bianca Berlinguer e del suo È sempre Carta Bianca, che è andato a rimpinguare il già ricco parterre di talk show in onda sulla rete. A questo, poi, si è aggiunta anche la fascia informativa del pre-serale che, infatti, ha contribuito a creare un ventaglio di offerte per il pubblico che, infatti, oltre ai confronti di carattere politico che spesso animano la prima serata, trova spazio anche per l'informazione quotidiana.