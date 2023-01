Il concerto in Vaticano per la pace oggi in Tv su Canale 5: la scaletta di ospiti e cantanti Cristina D’Avena, Fiorella Mannoia, Aka7even saranno solo alcuni degli ospiti che saranno presenti al tradizionale concerto di Natale in Vaticano che andrà in onda a Capodanno, ma registrato il 17 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Il concerto di Natale andrà in onda in prima serata il 1 gennaio 2023.

Anche quest'anno andrà in onda in prima serata il tradizionale concerto di Natale in Vaticano, trasmesso su Canale 5, sebbene sia stato registrato il 17 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma. L'evento sarà condotto da Federica Panicucci, che accoglierà ospiti italiani e internazionali, saliranno sul palco infatti cantati noti come Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, ma anche Jose Carreras e Jimmy Sax. La serata è organizzata in nome della pace in Ucraina, si tratta ovviamente di un evento benefico sostenuto dalle Missioni Don Bosco, attraverso cui inviare il proprio sostegno alle città colpite dalla guerra.

La scaletta dei cantanti al concerto di Natale per la pace il 1 gennaio

Come ogni anno, molti sono gli ospiti che saranno presenti al Concerto di Natale in Vaticano, tra artisti italiani e internazionali, non mancheranno anche delle interviste a tu per tu, con cui entrare nel vivo della loro musica. Tra i volti noti che saranno sul palco ci saranno Elena Sofia Ricci, Bianca Guaccero, Leo Gullotta, Neri Marcorè, le atlete Chiara Vingione, Fiona May e infine Marcell Jacobs. Ecco, quindi, l'elenco delle esibizioni:

Aka7even

Emy Lee – Evanescences

Cristina D'Avena

Darin

Fiorella Mannoia

Gigi D'Alessio

Hevia

Jimmy Sax

José Carreras

Kayma

Orietta Berti

Riccardo Cocciante

Piccolo coro "Le dolci note"

Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir

Il concerto in tv, in streaming e in radio

Il concerto sarà trasmesso anche alla radio su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale dell'evento, anche in questo caso ci sarà spazio con qualche chiacchierata con i vari artisti che si avvicenderanno sul palco. Sarà poi possibile recuperare il concerto anche in streaming, servendosi della piattaforma Mediaset Infinity, dove poter vedere in diretta o recuperare a posteriori i programmi di Mediaset.