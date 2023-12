Il concerto di Natale oggi in Tv su Canale 5: la scaletta di ospiti e cantanti con Federica Panicucci Lunedì 25 dicembre in prima serata andrà in onda su Canale 5 il tradizionale concerto di Natale, condotto anche quest’anno da Federica Panicucci. La scaletta e il cast, tra cantanti e ospiti che saliranno sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata dal 25 dicembre 2023 di Canale 5 sarà allietata dal consueto appuntamento con il Concerto di Natale, arrivato alla sua trentunesima edizione, che anche quest'anno vede alla conduzione Federica Panicucci. Solitamente l'evento era registrato in Vaticano, in sale scelte appositamente per ospitare una ricca platea di ascoltatori, ma quest'anno il concerto si è registrato il 16 dicembre all'Auditorium Conciliazione di Roma.

La scaletta dei cantanti al concerto di Natale per la pace il 25 dicembre

Il concerto, organizzato dalla Prime Time Promotion grazie al patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, sarà promotore di grandi emozioni, potendo sfoggiare un cast internazionale di grande spessore. Tra gli altri artisti che calcheranno il palcoscenido ci saranno:

Riccardo Cocciante,

Al Bano Carrisi,

Orietta Berti,

Fabio Rovazzi,

Alexia,

Gemelli di Guidonia,

Raiz,

Matteo Romano,

Christopher Cross,

Giusy Ferreri,

Alex Britti,

Marcella Bella,

Alin Stoica,

Viktoria Modesta,

Virginia State Gospel Choir,

Piccolo Coro Le Dolci Note.

I progetti benefici sostenuti dal Concerto di Natale 2023

Le festività natalizie diventano l'occasione non solo per allestire una serata all'insegna della musica, ma anche per dare voce a quei progetti benefici che, talvolta, non sono ampiamente conosciuti e necessitano di una vetrina. Quest'anno, infatti, si è scelto di supportare un progetto salesiano per le bambine di strada –il Girl Shelter di Freetown in Sierra Leone. Il Girls Shelter è un rifugio del Centro Don Bosco Fambul per ragazze tra i 9 e i 17 anni che sono state vittime di sfruttamento sessuale o coinvolte nella prostituzione. Per sostenerlo basterà fare una donazione alle Missioni Don Bosco, attraverso un sms o una telefonata agli appositi numeri. Come ogni anno sul palco, accanto alla conduttrice, si alterneranno grandi artisti, anche di fama internazionale, oltre che cantanti amatissimi nel parterre musicale italiano accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema e diretta dal maestro Adriano Pennino.