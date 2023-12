Il Cantante Mascherato non torna, Milly Carlucci starebbe preparando un nuovo programma su Rai 1 Come già anticipato, pare che non tornerà in tv Il Cantante Mascherato, ma la padrona di casa dopo Ballando con le Stelle avrebbe già in mente un nuovo programma da portare dopo Natale su Rai 1. “Milly Carlucci non può e non vuole rimanere senza un’ulteriore prima serata”.

A cura di Giulia Turco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l’edizione di Ballando con le Stelle ormai sul finale, Milly Carlucci si prepara ad una nuova esperienza televisiva. Questa volta però, dopo la pausa natalizia, l’impegno per la conduttrice non dovrebbe essere quello de Il Cantante Mascherato, bensì di un nuovo format per Rai 1.

Nuovi progetti per Milly Carlucci

Stando alle recenti indiscrezioni di Davidemaggio.it, la conduttrice avrebbe già in mente un nuovo programma da portare dopo Natale su Rai 1. Per il 2024 infatti a quanto pare come già anticipato non tornerà in tv Il Cantante Mascherato, la versione italiana del format coreano andato in onda per diverse edizioni sulla rete ammiraglia. “Il talent delle identità nascoste, salvo colpi di scena, non avrà una nuova stagione”, si legge. “E Milly Carlucci non può e non vuole rimanere senza un’ulteriore prima serata”. Insomma, la conduttrice non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al prime time, che a partire da gennaio 2024 avrà diversi competitor sulle reti Mediaset, a partire da C’è posta per te di Maria De Filippi, campione di ascolti del sabato sera. Dopo la finalissima di Ballando con le stelle dunque, che andrà in onda sabato 23 dicembre con il Natale alle porte, Milly Carlucci dovrà sorprendere il pubblico di Rai 1 con un programma che lasci il segno.

Perché non tornerà Il Cantante Mascherato

Dopo quattro edizioni in tv, il programma musicale non sarà rinnovato in Rai. Il mancato ritorno, secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, avrebbe a che fare con uno stato di salute precario de Il Cantante Mascherato già dalla passata edizione, quando ha ottenuto in media poco più di 2 milioni di spettatori, con uno share intorno al 17%. A quanto pare, stando alle indiscrezioni, i motivi avrebbero anche a che fare con la mancanza di un budget adeguato, necessario per la riuscita di un programma del genere che dovrebbe puntare su un cast stellare e a sorpresa, nascosto sotto le maschere.