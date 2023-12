Milly Carlucci conferma: “Il cantante mascherato non ci sarà, sto pensando ad un nuovo show” Dopo il successo di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si fermerà per un po’. Non tornerà in prima serata, infatti, Il Cantante Mascherato, ma la conduttrice ha dichiarato: “Mi hanno chiesto di pensare ad un nuovo programma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la puntata finale di Ballando con le stelle, in cui è stata decretata vincitrice Wanda Nara, è arrivato per Milly Carlucci il momento di fermarsi, almeno per un po'. Lo ha confermato lei stessa a TvTalk, dove ha dichiarato che non ci sarà una nuova edizione del Cantante Mascherato, come è accaduto negli anni precedenti, ma in Rai ci sarà spazio per un nuovo programma.

Lo stop del Cantante Mascherato e l'arrivo di un nuovo show

Una staffetta serrata quella che in questi anni ha visto succedersi due programmi di grande successo nel prime time di Rai1, ovvero l'ormai storico Ballando con le stelle e il più recente Il Cantante Mascherato. Il secondo format, soprattutto con le prime due edizioni, aveva raccolto l'entusiasmo del pubblico che, infatti, aveva premiato la novità del palinsesto con buoni risultati agli ascolti tv, ma nuove direttive sono state annunciate quest'anno, per dare spazio a nuovi programmi:

La Rai mi ha chiesto di far riposare Il Cantante Mascherato, che è un figlio prediletto e magari lo riporteremo in onda l’anno prossimo o fra due anni, vediamo quando. Mi hanno chiesto di studiare qualcosa di diverso e ci stiamo muovendo intorno ad un concetto che ci piace tanto, ovvero il confronto tra la celebrità, ovvero la persona strutturata e che ha successo, e il talento.

Stando alle prime anticipazioni si tratterebbe di un programma in cui una giuria costituita da personaggi celebri, avrà il compito non solo di giudicare, ma anche di sostenere i concorrenti che hanno talento, una volta saliti sul palcoscenico, grazie all'aiuto di altri personaggi noti che avranno il compito di talent scout.

La Rai soddisfatta di Ballando con le stelle

Intanto, i risultati di Ballando con le stelle hanno ampiamente soddisfatto i piani alti di Viale Mazzini. In una nota ufficiale della Rai, diffusa a fine programma, infatti, si legge: "Un risultato record che premia lo storico format condotto da Milly Carlucci che nella stagione 2023 ha ottenuto una media di 3 milioni 300 e il 23,9% di share" a cui si aggiungono i complimenti di Marcello Ciannamena, direttore del Prime Time, che dichiara:

Milly è una perfetta padrona di casa, una grande professionista sempre attenta ad ogni dettaglio. In ogni edizione riesce a costruire un cast di grande livello che suscita curiosità nei telespettatori, disegnando un programma che esprime il vero spirito del Servizio Pubblico.